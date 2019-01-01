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影／打開時光扭蛋！2017的自己爽嗆「嗨！OO～」　他秒黑臉：還回不了嘴…

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網搜小組／綜合報導

許多電影都有「埋時空膠囊」的一幕，有的是為了紀念青春，有的是想留訊息給未來的自己。一名男網友先前做了一個時光扭蛋，今年他打開扭蛋後，看到裡面的內容，忍不住直呼「想殺了去年的自己」。網友也笑翻，紛紛留言「笑死，被自己嗆」、「給自己一拳看看」、「不認真寫信給自己的後果」。

男網友在臉書《爆怨公社》表示，他收到了去年寫給自己的時光信，並貼出一張黃色扭蛋的照片，打開後發現是一張紙，上面寫下「時光扭蛋－給明年今日的____」，空白處他則填上「自己」，一旁也有地址。

▲▼ 。（圖／爆怨公社）

▲男網友收到自已的時光扭蛋。（圖／爆怨公社）

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▲▼ 。（圖／爆怨公社）

▲▼打開扭蛋，發現裡面有一張紙。（圖／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／爆怨公社）

翻過來背面後，發現底圖是訊息信紙，看來是要撰寫人寫一些話給未來的自己。但男網友卻只看到3個大字「嗨！廢物～～」最後屬名2017的自己。看到訊息後，他忍不住在文內標註「#想殺了去年的自己」。留言處他也無奈的說「去年的我怎麼知道今年的我依然廢」、「被嗆還不能回嘴」、「收到有多無言」，最後他也說，決定要再嗆明年的自己。

▲▼ 。（圖／爆怨公社）

▲這…簡直自己氣死自己吧！（圖／爆怨公社）

網友紛紛笑噴，「這是口頭纏」、「笑死，被自己嗆」、「趕快坐時光機回去，就能換你嗆了」、「哈哈哈哈…自己嗆自己，應該打自己」、「給自己一拳看看」、「我也寫過，我寫給自己的是『胖子，減肥成功沒』，再看看我桌上的珍奶…果斷扔掉時光信」、「只有這時候會嚴以律己，開啟嘴砲模式」、「不嘴別人嘴自己QQ」。

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關鍵字：時光膠囊,扭蛋,爆怨公社

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