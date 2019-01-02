酒店妹小三「被貼文喊肥婊」怒告！正宮不起訴處分　檢察官：沒理由罰實話

▲原PO丈夫劈腿酒店妹。（示意圖／CFP）

網搜小組／綜合報導

一名女子的丈夫外遇酒店妹，她抓到後怒告小三通姦，也忍不住在臉書稱對方是「肥婊、婊子」。酒店妹因此告正宮妨害名譽，檢察官則根據《教育部重編國語辭典修訂本》，認為小三符合「婊」字定義，作出職權不起訴。網友看完紛紛大呼痛快「這波操作666」、「2019第一笑」。

一名網友將正宮的公開貼文分享到臉書《爆料公社》，文中指出，他朋友的先生外遇一位酒店上班的小三，元配抓包後就告先生和小三通姦，並在臉書貼文敘述小三是「肥婊、婊子」。酒店妹看到後，怒告妨害名譽，「但法院認為這是事實所以不起訴～小三敗訴」，最後他忍不住標註「#法院認證的婊」、「#史無前例的法院認證」（應為檢察官不起訴）。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲小三被說是婊子，怒告妨害名譽。（示意圖／達志影像）

再看看元配的貼文，她說他們一共要打3件官司，第1件已經有判決、第3件還沒開庭，剩下一件是小三告她的「妨害名譽-加重誹謗」，「相信妳早就收到不起訴處分判決書了」。正宮說，她收到不起訴書時忍不住大笑，「連檢察官都給妳難堪哪！妳這個告訴人最終替自己坐實了壞名聲啊！」

大老婆也點出4點「逆襲成功關鍵」，首先是「真實善意法則」，不起訴書中寫下「若以善意發表言論，且係對於可受公評之事為適當之評論者，則在不罰之列」；第2個是「欺世盜名」的權力，正宮指出酒店妹沒有「欺世盜名」的權利，因為「名譽」構築在事實上，若陳述真實之事，尚不該當侵害名譽，法律沒有理由處罰說實話的人。

▲▼元配貼出不起訴書和資料。（圖／翻攝自爆料公社）

至於什麼是事實呢？第3點中有元配依《教育部重編國語辭典修訂本》呈給檢查官的資料，起訴書上便寫「『婊』亦稱『婊子』，俗稱以性交易為業的女子」、「被告發表上開『妳說妳的一切有包含妳做酒店嗎？』『妳說妳的一切有包含妳跟酒客出場、到處跟人打砲嗎』等情事，信有有徵，並非憑空虛捏或無的放矢」。讓元配忍不住直呼小三是國家認證的「婊」了。

元配還曾在臉書貼文「規勸」小三「你就別再到處亂打砲了」，在不起訴書中被認定為「係依憑其本身所認知之事實，表達意見或作評論」。最後正宮忍不住直呼，「我不起訴處分，因為我講的每一句都是實話呀！妳拿實話告我，當然不會贏囉！」

▲元配貼出不起訴書內容。（圖／翻攝自爆料公社）

看到貼文後，其他人紛紛留言大呼痛快，「當小三還告輸，真的是超級丟臉，這是地檢認證的婊」、「婊子告輸了。可以拿來裱框～判決書跟她的臉皮」、「2019第一笑」、「這下婊到眾人皆知了」、「陳述事實就是這樣」、「法律不處罰說實話的人！真的驗證了一句名言『既當婊子還要立貞節牌坊』」、「同時期亦有跟其他男子發生性關係，所以認證是論述事實，懂了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！