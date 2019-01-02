影／神風寶雙載騎士巷子鑽出直直衝　5秒遭汽車「擊落」噴飛半樓高

▲騎士元旦一早外出就發生車禍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

「騎車到路口真的要小心！」高雄王姓網友1日在臉書社團「爆料公社」PO出一段監視器畫面，只見一名機車騎士載著女子，剛出巷子口就被一輛銀色汽車攔腰撞上，兩人當場彈飛到半空中，畫面相當驚險。

影片中，事發路段的車流量並不大，一名戴著紅色安全帽的阿伯先左轉進畫面右邊的巷子，接著停在路邊似乎是在整理東西；而穿著灰色外套的騎士緩緩從巷子裡騎出來，但好像沒有注意到來車，才騎到路中央就被主幹道的銀色汽車攔腰撞上，兩人彈飛到半空中約半層樓高，再摔到引擎蓋上，其中一頂安全帽噴飛到路邊，嚇得原本停在路邊的阿伯馬上停下動作並回頭張望。

▲▼騎士和後座乘客都彈飛到半空中。

王姓網友提到，這起車禍事件造成1重傷1輕傷，雖然整個過程大約只有5秒鐘，畫面卻相當驚人，所以決定PO上來提醒大家，「騎車到路口真的要小心，當然開車的也要注意，兩個人都噴飛了。」

其他網友看完影片也留言感嘆，「支道請禮讓主幹道啊，真有勇氣這麼衝」、「主幹道汽車駕駛超衰小」、「巷子出來都沒在看的」、「簡直就是神風寶（神風特攻隊三寶）」；但也有眼尖網友發現，不論是騎士還是駕駛當下都沒有煞車，而且汽車一路過來都是壓在雙黃線上，根本就是兩個三寶的對決，「雙方都有問題，但騎士錯比較多。」

▼撞擊力道之大，連安全帽都鬆脫噴飛到路邊。