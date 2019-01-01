手麻狂尖叫！男病患鬼打牆式抱怨　女護理師「一段理性勸導」霸氣擊落

▲醫院示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

急診室的醫護人員除了要處理各種緊急狀況，也常要面對病患緊張爆衝的情緒，身體心靈都承受很大的壓力。一位網友日前分享自己在急診室見到的一幕，他表示，一位男病患因為手麻不斷尖叫，吵到整個急診室都受不了；這時候一位女護理師挺身而出，輕輕規勸幾句後，抓狂病患竟馬上閉嘴，網友也大讚護理師說得很有道理。

一位男網友在Dcard上表示，日前陪得了A型流感的朋友去掛急診，打點滴的時候，旁邊剛好有一位男病患因為「手麻」不斷哀嚎，「急診室的大家都受不了，還有人點滴掉到一半受不了直接走，那位瘋子的朋友也覺得太丟臉默默走出急診室。」

這時候有位護理師默默走到那位病患旁邊請他「閉上嘴巴」，「你一直尖叫是有可能昏倒的，你知道在醫院昏倒代表什麼嗎？你有可能會死。」原po表示，男病患聽到這段話之後馬上就安靜下來，不敢再尖叫，「急診室又渡過和平的一天，一切都要感謝這位護士小姐姐。」

po文一出，網友紛紛表示，「上星期剛到醫院就昏倒（休克）差點死掉」、「代表妳醒來後，身上可能插滿管子跟導尿管，再被注射許多藥劑」、「那位護士小姐去當衛福部長，會比那種只有一大堆證書的人更好」、「還好這人沒有起肖說：妳恐嚇我」、「我之前掛急診也遇到瘋子，不過都沒人處理~~~我就這樣聽他發瘋發了兩小時多」。

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