「婚禮主唱小三」遭肉搜！演唱影片遭洗版　團長緊急聲明：停止她演出

▲婚禮樂團女主唱遭爆當小三。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



記者葉國吏／綜合報導

一名人妻在臉書私密社團爆料公社發文，指控一位婚禮樂團主唱介入她的婚姻，引起網友撻伐。該樂團承受不了網友的抨擊，緊急在臉書粉絲專頁聲明「在真相大白前 ，我會停止J小姐的所有演出」。

這位人妻在文中指出，和交往7、8年的男友步入婚姻，沒想到卻被當時的婚禮歌手破壞，先生不僅在小孩出生時不聞不問，甚至還用盡各種藉口不讓母子倆回到新租屋。人妻透露，在她心疲力竭的照顧小孩的時候，先生忙著外遇「越來越晚歸」、「這段期間，他在臉書上很勤回應J小姐的po文，講話讓我感覺不舒服， 於是我主動請他下班後早點回家陪伴我和孩子，並注意自己對女生的言行。」

但先生不僅沒有改善還變本加厲，最後還跟小三同居、到泰國出遊。小三最後甚至還在臉書發文酸「歹戲拖棚何時落幕，讓我們繼續看下去」，還囂張嗆聲「無法看清接受事實，甚至只會責怪別人+想拖著大家一起死，全都是別人害你可憐、難看的那種人，最可怕。」

▲樂團團長緊急聲明。（圖／翻攝Facebook）

惡劣行徑引起眾多網友憤慨，根據人妻文中關鍵字找出該樂團粉絲專頁洗版，最後該粉絲專頁也承受不了網友攻擊，趕緊發聲明表示「跟大家一樣想知道真相，也無法容忍破壞家庭的人存在」、「在真相大白前，會停止J小姐的所有演出」。而該主唱在網路的演唱片段也被網友洗版砲轟。

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