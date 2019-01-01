南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」　台中居民崩潰：到底哪來的吃法...

▲ 南部人吃鹹酥雞會配生洋蔥 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

台灣南北的飲食口味常常有些差異，例如南部人吃「草莓」大多會沾糖粉，其他地區則是沾蜂蜜或是巧克力醬。南北差異也在「國民小吃」鹹酥雞上看得到，有網友日前就驚訝表示，自己買的鹹酥雞裡面竟然加了「生洋蔥」當配料；透過網友留言才知道，原來把「洋蔥」當炸物配料，在台南、高雄都很常見。

有網友日前在臉書「爆廢公社」表示，「話說，北中南東口味真的不同，鹹酥雞裡有加洋蔥耶！」只見他買的炸物中除了有常見的九層塔，還可看到一些生洋蔥絲，獨特的吃法讓他開了眼界。另有台中居民在PTT表示「吃不慣只有洋蔥的」，「我真的不懂了！這到底是哪裡傳來的吃法？還是哪裡的習慣？」底下鄉民則回覆說「我吃的洋蔥會一起炸」，不過也有人表示生洋蔥才可以解膩去油。

南部網友表示不只洋蔥，很多攤販還會加上「酸菜跟青蔥」，「洋蔥好對味很甜啊」、「吃過洋蔥跟蔥花配一起的，超讚」、「洋蔥、大蒜、九層塔、有些還有加蔥，南部的鹹酥雞真的很厚本」、「高雄都有洋蔥啊！愛死」、「南部配料超多」。

另外，比較常見的配料當然屬「九層塔和蒜頭」了，大部分的網友都表示，「九層塔是首選，不得以才加蒜頭」、「九層塔>>>>>>>蒜頭」、「兩個都加還要我教」、「不愛蒜頭，味道久久無法散去」、「胡椒粉才是靈魂啊！」、「還要加辣！」

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