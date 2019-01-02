電商年菜預購開跑　一張千元大鈔搞定圍爐8道菜

▲東森購物網即日起開放年菜預購，優惠最低5.2折起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

各大通路年菜預購已開跑，為搶攻40億年菜商機，東森購物今年推出超過千種年菜品項，除了有佛跳牆、湯品、醉蝦和東坡肉等熱銷單品，另網羅多達50家名店，主打990～3,990元且份量不等的年菜組合，提供消費者一次購足。隨著農曆新年將近，買氣也會逐漸攀升，業者預計年菜整體業績將成長20%，可望突破2億。

東森購物觀察，在各式年菜中，佛跳牆銷售連續3年居冠，幾乎是年菜必備的菜色，另外像烏魚子也是消費者採買年菜的重點單品，每年買氣都很旺，不過除了熱銷單品，套餐組合的銷售件數也逐年增加，顯示一次購足較單品分別採買更能吸引會員目光。

為提供豐富的年菜選擇，東森購物網與眾多台灣美食名店攜手，包括大嬸婆、台北濱江、正一排骨、呷七碗、易牙居、紅豆食府等近50家，針對大家庭、小家庭推出不同年菜選擇，價格從數百元至數千元，大嬸婆金豬大吉年菜7件組買就送金廚特調毛豆，共8道菜，東森價1,880元，活動價只要990元；與台北喜來登二星餐飲團隊合作推獨家極品御饗年菜，主要菜色包含鴻喜原鮑干貝盅、麻油雞飯、紅麴嫩子排、清燉牛腩、香滷杏鮑菇和酒香醉雞共6道，再加碼贈送價值千元的廣式鴛鴦腸，原市價16,100元，下殺近5折優惠價8,888元限量開賣。

▲大嬸婆金豬大吉年菜7件組，買就送金廚特調毛豆。（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物獨家推出台北喜來登米其林二星極品御饗年菜。（圖／業者提供）

東森購物指出，目前各式年菜己上架，即日起開放訂購圍爐年菜享優惠，上網預購最低5.2折起，預購時間至1/21止，搭配信用卡最高10%回饋，全家超商取貨消費滿2,000元登記送200枚東森幣，萊爾富超商取貨消費不限金額登記送50萊爾富購物金，共20,000份；1/2～1/31期間，只要於東森購物網消費並登記完成，再加碼回饋5%東森幣。預計將於1/25～1/31進行配送。