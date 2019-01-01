水泥車煞車失靈　司機逆向「狂叭」擦撞安全島...完美停煞網讚爆

▲預拌混凝土車煞車失靈，司機機警逆向閃車，再用車身摩擦安全島停車。（圖／翻攝自《台灣記者聯盟資訊平台》）

記者陳以昇／台中報導

臉書公開社團《台灣記者聯盟資訊平台》，有民眾貼上一段行車記錄器影片，內容是一部預拌混凝土車行駛在內側車道，見前方號誌燈變紅燈，司機煞不住車，見他直接穿過分隔島缺口逆向直行，回到車道再用車身摩擦安全島減速後停車，驚險過程全都錄，網友讚「真正老司機！」

▼預拌混凝土車煞車失靈，眼見要撞上前方小客車，司機機警逆向閃車，再用車身摩擦安全島停車。（圖／翻攝自《台灣記者聯盟資訊平台》）

台中市大雅區一部預拌混凝土車日前行駛在中清路四段內側車道，沒多久前方科雅路口號誌燈變紅燈，司機猛踩煞車發出氣壓嘶嘶聲，車速卻毫無減速，眼看就要追撞車道上兩部小客車。

司機方向盤一轉，直接從中央分隔島缺口左切開離車道，逆向繼續往中清路方向行駛，一過路口隨即回到順向車道，此時司機老練地利用車身摩擦分隔島，慢慢將車速降下停住水泥車。

驚險的行車紀錄器影片，被網友貼文到臉書公開社團《台灣記者聯盟資訊平台》，許多網友看後紛紛留言大讚「這才是真正的老司機啊」，「看了頭皮發麻」，「反應真的很快！佩服！踩第一下沒反應就視情況逆向爭取時間閃掉前面停的一堆車」，真的幸好司機反應快，才沒有造成重大傷亡。