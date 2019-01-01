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習近平發表新年賀詞　書架上「7張新照片」藏2018年亮點

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▲大陸國家主席習近平發表新年賀詞。（圖／新華社）

▲喜迎2019，大陸國家主席習近平發表新年賀詞。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（31）日發表2019新年賀詞，他這次與去年相同，回到書桌前，向民眾賀新年。與2018新年賀詞相較，習近平的書架上多了7幅新照片，其中8幅則是舊照片，而桌上的紅色電話依舊吸睛。

《央視》昨天晚上7時的新聞聯播播出習近平2019年新年賀詞，習近平除了回顧2018年中國大陸境內發生的大事外，也提及主辦的多邊外交活動，包括博鰲亞洲論壇年會、上海合作組織青島峰會、中非合作論壇北京峰會等。

▲圖為2017年10月31日，習近平在中共一大會址上的合照。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲在十九大閉幕一周之際，習近平帶領中共中央政治局常委赴上海瞻仰中共一大會址、赴浙江嘉興瞻仰南湖紅船，重溫入黨誓詞。（圖／翻攝自《澎湃新聞》，下同）

習近平執政至今共發表過6次新年賀詞，不過這次的談話開頭未提「我向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以新年的祝福！我也祝願世界各國各地區的朋友們萬事如意！」

喜迎2019，習近平選擇在辦公室發表新年賀詞。這次書架上共擺放了15張照片，與2017年末發表賀詞時相較，多了7幅在2018年時拍的新照片。

1、2018年3月17日－北京人民大會堂

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

2018年3月17日，習近平在北京人民大會堂進行憲法宣誓，他左手撫按憲法、右手舉拳，面向近3000名全國人大代表宣讀誓詞。

2、2018年2月11日，四川省涼山彝族自治州昭覺縣解放鄉火普村

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

習近平在2018年2月11日考察四川省涼山彝族自治州昭覺縣解放鄉火普村。這是十九大後，習近平考察脫貧攻堅的第一站。

3、2018年4月2日，北京市通州區張家灣鎮

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

十八大以來的每年春天，習近平等黨和國家領導人都會參加首都義務植樹活動。2018年4月2日，習近平在北京參加植樹活動時，與少先隊員合照。


4、2018年4月12日，南海海域

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

2018年4月12日上午，新中國歷史上規模最大的海上閱兵，在南海海域舉行。作為軍隊統帥的習近平檢閱人民海軍，與長沙艦官兵合照。

5、2018年4月25日，城陵磯水文站

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

2018年年4月24日至26日，習近平再次來到長江，自荊州沿江而下，登大壩、乘江船、進企業、訪村落，查看長江生態環境和發展建設情況。

6、2018年9月3日，中非合作論壇北京峰會

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

2018年9月在北京成功舉行的中非合作論壇北京峰會，共有54個論壇非洲成員代表與會，成為迄今中國舉辦的規模最大、規格最高的主場外交活動。圖為習近平和外方領導人在熱烈的交談中，一同走向會場

7、2018年9月25日，黑龍江七星農場

▲習近平發表新年賀詞，架上「7張新照片」藏亮點。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

首個農民豐收節後，習近平來到黑龍江農墾建三江管理局七星農場萬畝大地號，和10名收割機駕駛員親切交談。

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關鍵字：習近平,新年賀詞,照片,書桌

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