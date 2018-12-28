偷錄影揭女童受虐！她義舉遭行政處罰　網轟：誰還敢當熱心人

▲深圳一名8歲女童遭虐。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

廣東深圳一名8歲女童近日驚傳遭父母凌虐，其母不僅多次踹打她，還扯她頭髮、甩耳光，甚至用掃把狠打。深圳警方27日晚間再次公布調查進展，目前女童父母已被警方刑事立案偵查，同時發布此事件影片的鍾姓女子也被警方行政處罰。不過消息一出，不少網友替鍾女叫屈稱，若不是她偷錄影片，女童不知道還要被折磨到什麼時候。

大陸社群網站微博22日晚間瘋傳一段女童被毆打的影片，曝光畫面顯示1名女子拿著掃把在女童身上抽打，女童爬起來後又被多次摔打，一旁的男孩則是淡定地在寫作業。戴眼鏡的女子隨後又多次對女童連甩巴掌，甚至還抓著她的頭髮將她重摔在地；另名身穿「美團外賣」服飾的男子進門後，也拿著棍子毆打女童。

▲女童的母親用掃把狠狠打她。（圖／翻攝自微博）

深圳市公安局寶安分局官方微博23日發布通報表示，經調查，視頻中女童的母親陳某文、父親劉某華對毆打8歲女兒的事實供認不諱。初步調查情況與影片相符，經法醫檢查，女童體表未發現明顯傷痕。目前，警方正在依法調查處理，區婦聯已向法院申請女童人身安全保護令。

根據警方27發布的最新通報，這次事件影片的發布者也被行政處罰。通報中提到，影片發佈人王某禮和提供人鍾某雲，利用非法獲得的女童父親劉某華為監管子女狀況在家中安裝的網路攝影機帳號及密碼的便利，多次登錄攝影機偷窺，並下載編輯後發布，其行為違反了《中華人民共和國治安管理處罰法》，警方依法對該2人作出行政處罰。

▲深圳市公安局寶安分局在官方微博發布虐童案最新通報。（圖／翻攝自微博）

女童受虐案的影片在網路曝光後，引起大量網友群起撻伐，「期待政府能解救小姑娘，讓她的人生向幸福前進」。不過偷錄影片的鍾姓女子和另名發布影片的人也連帶遭行政處法，網友則認為「以後誰敢當熱心人」、「不獲取又怎麼知道女孩被虐待」；也有人為她們倆抱屈稱「揭露犯罪有功，為啥不表彰？」、「罰也罰了，該獎勵人家見義勇為了吧」。