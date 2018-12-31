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北京烤鴨規範出爐　鴨要重3kg配20塊荷葉餅

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▲北京烤鴨。（圖／CFP）

▲北京烤鴨。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

外皮酥脆的北京烤鴨，搭配著甜麵醬、捲著荷葉餅，光看就讓人垂涎欲滴。大陸不斷為各式食品訂立標準，這次輪到的是北京烤鴨。北京市近日公布「京菜傳統掛爐烤鴨烹飪技術規範」，將於2019年2月1日實施，規定要求烤鴨重量要藉於2.5至3公斤間，配菜也不能少，要有20張荷葉餅、甜麵醬、白砂糖、蔥絲、黃瓜條等。

綜合陸媒報導，由北京市商務局和北京市質監部門指導，北京烹飪協會團體標準的《京菜傳統掛爐烤鴨烹飪技術規範》和《京菜傳統燜爐烤鴨烹飪技術規範》28日正式對外發布，將於2019年2月1日實施。

▲北京烤鴨。（圖／CFP）

▲2019年實施的北京烤鴨標準，對鴨與配菜都有嚴格規定。（圖／CFP）

根據當局發布的規範，掛爐烤鴨是以果木為燃料，在特製的烤爐中以明火烤製成熟；而燜爐烤鴨指的是，在專用烤爐中以全預混式無焰燃燒技術進行烤製成熟。用這2種技術烤製完成的烤鴨，都應具有色澤棗紅、油亮，外皮酥脆，肉質細嫩，口感鮮美，香氣濃郁的特點。

標準還規定，選用的北京填鴨，重量要在2500克至3000克，即2.5至3公斤間，除了要「豐滿膘足，無破皮、無淤血、鴨掌紅潤」外，也要「體型勻稱、腰部呈圓形，皮膚呈乳白色、表面乾燥、無鴨毛」。

至於烤鴨該如何吃才對？標準僅提到吃烤鴨時，提供3種片製供選擇，分別為片條、片片及皮肉分片。但北京烹飪協會指出，片製工藝的區別對烤鴨的整體質量的影響較小，經商議，在規範中不具體寫明擺盤方法，只要保證整體盛裝美觀大方即可。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：北京烤鴨,規範,鴨子,重量,荷葉餅,甜麵醬

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