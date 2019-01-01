溫暖、奮進、開放　人民日報：習近平新年賀詞裡「三種中國形象」

▲習近平31日發表2019新年賀詞。（圖／新華社）



大陸中心／綜合報導

在2018年的最後一天，中國大陸國家主席習近平發表了新年賀詞。然而，《人民日報海外網》就5年裡的6次新年賀詞中，推測出了習近平想表達的3種中國形象，依序是「溫暖中國」、「奮進中國」及「開放中國」。

溫暖中國

跟據《人民日報海外網》報導，5年來6份新年賀詞，「人民」便是每次都有的主軸。2014年賀詞中習近平說，「讓老百姓過上更加幸福的生活，還有大量工作要做」；2015年說，「我們要繼續努力，把人民的期待變成我們的行動，把人民的希望變成生活的現實」；2016年說，「讓幾千萬農村貧困人口生活好起來，是我心中的牽掛」；2017年說，「新年之際，我最牽掛的還是困難群眾，他們吃得怎麼樣、住得怎麼樣，能不能過好新年、過好春節」；2018年說，「把為人民造福的事情真正辦好辦實」；2019年的賀詞裡，「人民」依然是賀詞的主軸核心，其中還特別提到了非常開心幫助「1000萬農村貧困人口」擺脫窮困。

▼習近平與小學生一起參加植樹活動。（圖／新華社）

奮進中國

另外，報導指出，「奮鬥」也是始終不變的基調，也引用了4份習近平的新年賀詞來分析。依序是「改革是需要我們共同為之奮鬥的偉大事業，需要付出艱辛的努力」、「我們正在從事的事業是偉大的，堅忍不拔才能勝利，半途而廢必將一事無成」、「幸福都是奮鬥出來的」，與2019年賀詞中所說的「2019年，有機遇也有挑戰，大家還要一起拼搏、一起奮鬥」，都堅持著不懈、激昂、務實的奮鬥精神。中國在一代代的拚博中，打破了英美日經濟起飛的歷史紀錄，把「失去的兩百年」找了回來。

▼習近平2018年3月於北京人民大會堂宣讀誓詞。（圖／新華社）

開放中國

報導表示，6份新年賀詞中，也總有著對世界的關懷。從2014年到2019年的賀詞依序為「努力把我們賴以生存的地球建設成為共同的美好家園」、「中國人民關注自己國家的前途，也關注世界的前途」、「共同構建各國人民共有共享的人類命運共同體」、「中國人民不僅希望自己過得好，也希望各國人民過得好」、「中國人民願同各國人民一道，共同開闢人類更加繁榮、更加安寧的美好未來」，與2019年的「中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變」，都表現出了一個大國應有的胸懷與擔當。

最後，報導指出，因為改革開放而成長為世界第二大經濟體的中國，早已把自身的前途命運與全球世界給聯繫在了一起，中國在世界各國的焦慮與迷茫中，主動引領全球治理變革，在充滿不確定性的國際形勢中展現了「正能量」，成為世界各國在亂象中可依賴的對象。

▼習近平31日發表2019新年賀詞。（圖／新華社）

