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影／台灣民心思變　習近平藉《告台灣同胞書》精準掌握兩岸主導權

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記者蔡浩祥／北京報導

《告台灣同胞書》40周年紀念會，1月2日將在北京人民大會堂舉辦。值得關注的是，九合一選戰民進黨大敗，讓北京在「反獨促統」路線上，不僅更加堅定，且就北京涉台高層一系列表述觀察，習近平已看準台灣民心思變，精確出手牢抓兩岸關係主導權

同時，幾乎可預見，掌握兩岸關係發展的主導權、主動權，會是習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念會講話上的「主旋律」

甫結束的慶祝改革開放40周年大會，習近平除重申堅持「一中原則」和「九二共識」、反對台獨等對台政策基調，還首次提出要「牢牢掌握兩岸關係發展的主導權和主動權」。

▲▼大陸國家主習習近平。（圖／中新社）

▲中共總書記習近平。（圖／中新社）

習近平還警告，「我們有堅定的政治決心和強大能力維護國家主權和領土完整，祖國的神聖領土一寸都不能分裂出去！」

就在《告台灣同胞書》40周年紀念會宣布的前一天，國台辦主任劉結一接受央視專訪，強調2019年北京主導兩岸關係走向的大勢會繼續加強，兩岸同胞合作會更加密切，交流會更加熱絡，親情會更加緊密。

▲國台辦主任劉結一日前接受央視專訪。（圖／央視）

▲國台辦主任劉結一日前接受央視專訪。（圖／央視）

北京涉台人士透露，習近平的講話，充分體現北京應對台灣問題上的自信，尤其九合一選後，民進黨兵敗如山倒，能否在2020延續執政，還是未知數。

至於國民黨部分，涉台人士認為，2019年國民黨可說是群雄並起；不過，國共在「九二共識」基礎上，不會與現階段北京對台工作有任何牴觸，「主要還是會直接面對台灣民眾」。

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關鍵字：告台灣同胞書,九合一選戰,民進黨,習近平,兩岸關係,民心思變

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