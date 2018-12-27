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中美建交40周年在即　華春瑩一句話點破雙邊關係

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▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

1979年1月1日，美國和中華人民共和國建交，並在《建交公報》中，宣布斷絕與中華民國的外交關係。再過幾天就是中美兩國建交40周年的日子，但當前中美關係因貿易戰而蒙上陰影；大陸外交部發言人華春瑩今（27）日在例會上表示，40年的教訓和啟示集中到一點，就是「合則兩利，鬥則俱傷」。

大陸外交部27日舉行例行記者會，有記者問及如何評價中美兩國即將迎來的建交40周年紀念日。華春瑩回應稱，今年是中美發表建交公報40周年，40年來中美關係獲得了巨大的發展已經遠遠超越了當年的預期。

▲▼中美關係。（圖／路透社）

▲中美關係因貿易戰蒙上陰影。（圖／路透社）

「中國古代聖賢孔子曾說過，『四十而不惑』，中美交往40年的風雨和坎坷給了我們足夠多的教訓和啟示，集中到一點最重要的就是合則兩利，鬥則俱傷。」發言人華春瑩在會上回應，做了上述表示。

華春瑩指出，今天有些人雖然到了不惑之年，但在美國國內還是有些迷惑。她也提到，「我們認為，今天中美兩國的有識之士應該穿透迷霧，確立寶貴的共識，就是中美合則兩利，鬥則俱傷；雙方應該不受干擾，具備不惑的定力。」

華春瑩稱，前不久，習近平主席和川普總統在20國集團阿根廷峰會期間舉行會晤，雙方進行了深入的戰略溝通，同意共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，這為解決中美之間存在的問題，推動中美關係的健康發展，做出了規劃。

對於中美建交40周年在即，華春瑩最後發出呼籲，「我們希望美方能夠和中方一起相向而行，本著相互尊重、合作共贏的精神，不斷地推動中美關係能夠沿著正確的方向實現健康穩步發展。這符合中美兩國人民的根本利益和世界人民的共同期待。」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：中美建交,中美關係,貿易戰,貿易摩擦,大陸外交部,華春瑩

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