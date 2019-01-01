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快訊／習近平與川普互致賀信　熱烈祝賀兩國建交40周年

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▲▼習近平與川普 。（圖／路透社）

▲習近平與川普 。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

揮別了風風雨雨的2018年，全球喜迎2019新年到來。大陸國家主席習近平在元月1日與美國總統川普互致賀信，熱烈祝賀兩國建交40周年。習近平表示，中美關係正處於一個重要階段，願與川普一起推進以合作、穩定為基調的中美關係；川普則是賀信中說，1月1日是中美建交40周年紀念日，發展合作和建設性的美中關係是我個人的優先事項。

習近平在賀信中指出，中美建交40年來，兩國關係歷經風雨，取得了歷史性發展，為兩國人民帶來了巨大利益，也為世界和平、穩定、繁榮作出了重要貢獻。歷史充分證明，合作是雙方最好的選擇。

習近平強調，目前中美關係正處於一個重要階段，我高度重視中美關係發展，願同總統先生一道，總結兩國關係發展經驗，落實好我們兩人達成的共識，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓兩國關係發展更好造福兩國人民和世界各國人民。

川普在賀信中則說，2019年1月1日是美國和中華人民共和國建立外交關係40周年紀念日，多年來，兩國關係取得了巨大發展。川普也表示，發展合作和建設性的美中關係是我個人的優先事項，我們強有力的友誼，為兩國在未來數年取得偉大成就奠定了極好的基礎。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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