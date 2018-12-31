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全文／習近平發表新年賀詞　不管風吹浪打「都要推向前進」

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▲大陸國家主席習近平發表新年賀詞。（圖／新華社）

▲再過幾個小時2019年就要到來，大陸國家主席習近平在31日晚間發表新年賀詞。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平31日晚間發表2019新年賀詞，除了細數2018年各項經濟建設的發展外，也在賀詞中談到第二艘航母出海試航、大型水陸兩棲飛機水上首飛、嫦娥四號探測器成功發射等，向每位建設者和參與者致敬。由於明年正值中華人民共和國70周年華誕，習近平也表示，不管風吹浪打，都要緊緊依靠人民，把前無古人的偉大事業推向前進。

習近平2019新年賀詞全文：

大家好！「歲月不居，時節如流。」2019年馬上就要到了，我在北京向大家致以新年的美好祝福！

2018年，我們過得很充實、走得很堅定。這一年，我們戰勝各種風險挑戰，推動經濟高質量發展，加快新舊動能轉換，保持經濟運行在合理區間。藍天、碧水、淨土保衛戰順利推進，各項民生事業加快發展，人民生活持續改善。京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等國家戰略穩步實施。我在各地考察時欣喜地看到：長江兩岸綠意盎然，建三江萬畝大地號稻浪滾滾，深圳前海生機勃勃，上海張江活力四射，港珠澳大橋飛架三地……這些成就是全國各族人民擼起袖子幹出來的，是新時代奮鬥者揮灑汗水拼出來的。

這一年，中國製造、中國創造、中國建造共同發力，繼續改變著中國的面貌。嫦娥四號探測器成功發射，第二艘航母出海試航，國產大型水陸兩棲飛機水上首飛，北斗導航向全球組網邁出堅實一步。在此，我要向每一位科學家、每一位工程師、每一位「大國工匠」、每一位建設者和參與者致敬！

這一年，脫貧攻堅傳來很多好消息。全國又有125個貧困縣通過驗收脫貧，1000萬農村貧困人口擺脫貧困。17種抗癌藥降價並納入醫保目錄，因病致貧問題正在進一步得到解決。我時常牽掛著奮戰在脫貧一線的同志們，280多萬駐村幹部、第一書記，工作很投入、很給力，一定要保重身體。

我始終惦記著困難群眾。在四川涼山三河村，我看望了彝族村民吉好也求、節列俄阿木兩家人。在山東濟南三澗溪村，我和趙順利一家圍坐一起拉家常。在遼寧撫順東華園社區，我到陳玉芳家裡瞭解避險搬遷安置情況。在廣東清遠連樟村，我和貧困戶陸奕和交談脫貧之計。他們真誠樸實的面容至今浮現在我的腦海。新年之際，祝鄉親們的生活蒸蒸日上，越過越紅火。

這一年，我們隆重慶祝改革開放40週年，對黨和國家機構進行了系統性、整體性、重構性的改革，推出100多項重要改革舉措，舉辦首屆中國國際進口博覽會，啟動建設海南自由貿易試驗區。世界看到了改革開放的中國加速度，看到了將改革開放進行到底的中國決心。我們改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。

我注意到，今年，恢復高考後的第一批大學生大多已經退休，大批「00後」進入高校校園。1億多非戶籍人口在城市落戶的行動正在繼續，1300萬人在城鎮找到了工作，解決棚戶區問題的住房開工了580萬套，新市民有了溫暖的家。很多港澳臺居民拿到了居住證，香港進入了全國高鐵網。一個流動的中國，充滿了繁榮發展的活力。我們都在努力奔跑，我們都是追夢人。

此時此刻，我特別要提到一些閃亮的名字。今年，天上多了顆「南仁東星」，全軍英模掛像裡多了林俊德和張超兩位同志。我們要記住守島衛國32年的王繼才同志，為保護試驗平台挺身而出、壯烈犧牲的黃群、宋月才、姜開斌同志，以及其他為國為民捐軀的英雄們。他們是新時代最可愛的人，永遠值得我們懷念和學習。

這一年，又有很多新老朋友來到中國。我們舉辦了博鰲亞洲論壇年會、上海合作組織青島峰會、中非合作論壇北京峰會等主場外交活動，提出了中國主張，發出了中國聲音。我和同事們出訪五大洲，參加了許多重要外交活動，同各國領導人進行了廣泛交流，鞏固了友誼，增進了信任，擴大了我們的朋友圈。

2019年，我們將隆重慶祝中華人民共和國70周年華誕。70年披荊斬棘，70年風雨兼程。人民是共和國的堅實根基，人民是我們執政的最大底氣。一路走來，中國人民自力更生、艱苦奮鬥，創造了舉世矚目的中國奇蹟。新征程上，不管亂雲飛渡、風吹浪打，我們都要緊緊依靠人民，堅持自力更生、艱苦奮鬥，以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力，一步一個腳印把前無古人的偉大事業推向前進。

2019年，有機遇也有挑戰，大家還要一起拼搏、一起奮鬥。減稅降費政策措施要落地生根，讓企業輕裝上陣。要真誠尊重各種人才，充分激發他們創新創造活力。要傾聽基層幹部心聲，讓敢擔當有作為的幹部有乾勁、有奔頭。農村1000多萬貧困人口的脫貧任務要如期完成，還得咬定目標使勁幹。要關愛退役軍人，他們為保家衛國作出了貢獻。這個時候，快遞小哥、環衛工人、出租車司機以及千千萬萬的勞動者，還在辛勤工作，我們要感謝這些美好生活的創造者、守護者。大家辛苦了。

放眼全球，我們正面臨百年未有之大變局。無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。我們將積極推動共建「一帶一路」，繼續推動構建人類命運共同體，為建設一個更加繁榮美好的世界而不懈努力。

新年的鐘聲即將敲響，讓我們滿懷信心和期待，一同迎接2019年的到來。

祝福中國！祝福世界！

謝謝大家！

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關鍵字：2019新年賀詞,習近平,脫貧,嫦娥四號探測器,航母,博鰲亞洲論壇年會,一帶一路

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