川普擬全面封殺華為　陸外交部：安全問題最好用事實來說話

▲華為遭多國「封殺」。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普打算在新年頒布一道行政命令，藉由宣布國家緊急狀況，來禁止美國企業使用華為與中興通訊的電信設備。大陸外交部發言人華春瑩27日在例行記者會上被媒體問及此事時，不願對此多做評論，僅說「安全問題最好用事實來說話」。

綜合媒體報導，《路透》引述知情人士的說法指出，川普的這項行政命令已經醞釀超過8個月，最快可能在明年1月發布，要求美國商務部禁止美國企業購買「對國家安全構成嚴重風險」的外國電信設備。不過截至目前，行政命令的內文尚未最終敲定。

▲《路透》引述知情人士的說法指出，這個行政命令最快可能在1月發布。（圖／達志影像／美聯社）

這道行政命令依據的是國際緊急經濟權利法（IEEPA），這項法律賦予總統調節商業活動的權力，用來因應威脅美國的國家緊急事件。雖然這道行政命令可能不會直接點名華為或中興，但一位消息人士透露，商務部官員預料會解讀成，授權限制這兩家公司所產設備。

大陸外交部27日舉行例行記者會，現場媒體問及「有消息稱，川普政府很可能正在考慮於明年 1 月簽署行政命令宣布 「 國家安全緊急狀態」，禁止美國企業使用中國華為或中興製造的通訊設備，請問你對此有何反應。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

發言人華春瑩回應稱，你說的是還未經證實的消息，我不想對這類未經證實的消息正式發表評論。她也表示，安全問題最好用事實來說話，個別國家在沒有任何證據的情況下，濫用國家安全的名義，以莫須有的罪名將正常科技交流合作活動政治化，對中方企業正常經營活動設置種種障礙和限制，這實際上無異於自我關閉通向開放的大門、進步的大門和公平的大門。