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日前才喊抵制…「加拿大鵝」北京旗艦店開幕　人潮爆滿要排30分鐘

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▲知名羽絨衣品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）。（圖／路透社）

▲知名羽絨衣品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟12月1日在加拿大被捕，引起中美加關係一度緊張。受到孟案波及，以頂級羽絨衣著稱的「加拿大鵝」（Canada Goose）日前遭大陸民眾抵制；不過位在北京三里屯的旗艦店28日開幕時，仍吸引大批民眾搶購，排隊至少要等上30分鐘。對此，不少網友表示，「說好的抵制呢」、「真是沒有骨氣」。

以生產高級羽絨外套著稱的「加拿大鵝」（Canada Goose），一件大衣售價動輒台幣數萬元，在大陸獲得不少消費者青睞。「加拿大鵝」今年5月宣布在上海建立大中華區總部，並與大中華區知名品牌代理ImagineX Group 俊思合作，在北京和香港為品牌開設旗艦店。今年10月16日，「加拿大鵝」在香港開設了大中華區首家門店，也是該市場目前唯一的一間直營門店。

「加拿大鵝」日前一度被大陸網友抵制，網友紛留言表示「別開了，等著抵制吧」、「孟晚舟女士被捕符合加拿大法律嗎？」、「本來想買，到現在我更愛我的國家」。不過其在北京三里屯的旗艦店28日開幕時，仍湧入許多民眾搶購。

▲知名羽絨衣品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）。（圖／路透社）

▲「加拿大鵝」（Canada Goose）日前遭大陸網友抵制。（圖／路透社）

據新加坡《聯合早報》29日報導，該報記者29日前往該品牌位於北京三裡屯的旗艦店現場觀察，店外約有30多人在排隊。該品牌店的員工也說，要排隊約30分鐘才可入店。

報導提到，現場很多走出店面的人都是提著東西出來的。一名30多歲的北京民眾表示，自己花人民幣7000元買了一件羽絨服，因為之前在美國買過，覺得品質特別好。

消息一出引起不少網友討論，在微博留言說道「說好的抵制呢」、「中國人就是最沒有骨氣，最崇洋媚外的」；也有網友認為「也就是一般奢侈品店的伎倆」、「證明買得起的都不抵制」、「抵制的事，還是天暖和了再說吧」。

對於孟晚舟案一度引起「加拿大鵝」延後開幕，《環球時報》總編胡錫進30日在微博發文表示，中國社會有著自己愛國及理性多元的結構和密碼，當中加關係緊張時，各種情緒的存在都有其合理性，但加拿大鵝旗艦店能夠在此時開張並正常營業，這個結果作為中國對外開放的一個真實資訊勝過千言萬語。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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