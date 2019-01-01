習近平2019年新年賀詞：開放的門會越開越大！

▲習近平31日發表2019新年賀詞。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

中國大陸國家主席習近平2018年12月31日表示，「這一年我們過得很充實、走得很堅定」，「改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大」，「無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變」。

據《新華社》報導，習近平在新年前夕透過大陸中央廣播電視台發表了2019年新年賀詞，京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等，都是新時代奮鬥者揮灑汗水拚出來的。

習近平也說，脫貧攻堅更傳來好消息，全國又有125個貧困縣通過驗收脫貧，1000萬農村貧困人口擺脫貧窮，17種抗癌藥物降價並納入醫保目錄，因病致貧問題正在得到進一步的解決。

對於2018年中國推出了100多項重要改革措施，習近平表示，舉辦了首屆中國國際進口博覽會，啟動建設海南自由貿易試驗區，「我們改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。」

習近平指出，「這一年，我們舉辦了博鰲亞洲論壇年會、上海合作組織青島峰會、中非合作論壇北京峰會等主場外交活動，提出了中國主張、發出了中國聲音；我和同事們出訪五大洲，參加了許多重要外交活動」，與各國領導人進行廣泛交流，鞏固了友誼與信任，擴大了中國的朋友圈。

最後，習近平說，放眼全球「我們正面臨百年未有之大變局」，無論國際風雲如何變，中國維護國家主權和安全的信心及決心不會變，維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變，「我們將積極推動共建一帶一路，繼續推動構建人類命運共同體，為建設一個更加繁榮美好的世界而不懈努力。」