共機再繞台　陸國防部：台灣以武拒統只有死路一條

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

大陸中心／綜合報導

在2018年底的「九合一」大選結束後，共軍再度派出兩艘軍機及軍艦在屏東外海巡航，之後循原航線飛返駐地，進行遠海長航訓練活動。大陸國防部發言人吳謙今（27）日表示，這是共軍年度計劃內的安排，之後會繼續搞下去；他也稱，台灣「以武拒統」只有死路一條。

大陸國防部今天舉行例行記者會，有記者問及大陸多架軍機在本月份繞台飛行，對此有何評價。這是共軍繼今年4月共轟6、運8、圖154等型機多架次穿越宮古水道進入西太平洋，經巴士海峽後飛返原駐地後，再次繞台飛行。。

▲九合一大選後解放軍首擾台，圖為殲-10A戰鬥機。（示意圖／翻攝自新華社）

吳謙表示，針對共軍軍機再度繞台，主要想強調中共解放軍有維護國家主權、領土完整、保衛國家安全的神聖職責；此外，相關訓練是解放軍年度計劃內的例行計劃安排，今後還要去搞下去。

對於有台灣媒體報導提到「大陸繞台軍機上搭載著有實戰能力的彈頭，表示大陸的實戰能力進步飛速」。吳謙表示，這樣的報導我的評價是同意。但對於台灣國防部稱這種現象「值得警惕」，吳謙則說，「以武拒統，只有死路一條。」

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