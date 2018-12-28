韓國瑜要建「夢幻大機場」？鎖定高屏停用7年的反潛機基地

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接受專訪時曾透露，高雄需要一個大型的機場，計畫要與屏東一起合作，合建「高屏國際大機場」，涵蓋高屏兩地。但韓國瑜所說的大機場，其實是瞄準已經停用的屏東航空站，目前已被圍牆封閉成為國軍反潛機基地；由於該機場到高雄沒有大眾捷運系統，若要實現夢幻大機場，恐怕還得克服諸多挑戰。

韓國瑜日前接受東森《東森新聞》主持人劉寶傑專訪時透露，希望在高雄興建大機場，且涵蓋高屏兩地，因為目前高雄小港機場實在太小了。韓國瑜表示，「小港機場不夠，肯定不夠，晚上還有宵禁，而且大型飛機沒辦法停。還有一個航線，包括上海最重要的機場虹橋機場，跟我們高雄都沒有對接，所以小港機場沒有辦法負這麼大負載量。」

▲屏東航空站。（圖／翻攝自東森新聞）

高雄國際機場雖然也有國際線，但因腹地不夠大而且無法夜航，不是高屏大機場的理想用地。不過韓國瑜看準了另一個地方，就是原來的屏東機場。由於屏東機場因航班太少，早在7年前就已停用民用部分，軍用機場部分則是由國防部空軍司令部負責管理。

屏東機場耗資新台幣14億元，在2005年5月17日落成啟用，每天往返台北有3個航班。不過落成後出現不少「浪費」、「大而無當」的質疑，對常來往於台北與屏東間的旅客而言，新機場比原先的屏南機場更遠離市區，也更花費交通往返的時間與金錢；且該機場只有往台北的航線，距離高雄國際機場又過近，當地民眾多前往高雄國際機場，造成該機場使用人次過低。

▲屏東航空站民用航班已在7年前停航。（圖／翻攝自東森新聞）

屏東機場民用航班在2011年8月中停飛，目前僅供國軍四種軍機使用，分別為運輸機、電戰機、反潛機及預警機。擁有兩條跑道的屏東機場範圍比桃園機場還要大，是目前台灣最大機場，若真的如韓國瑜所言建成「夢幻大機場」，將成為南部對外重要窗口。