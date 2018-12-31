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帶糖果到學校挨罵　10歲女童返家途中跳樓死亡

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▲女童帶了糖果到學校挨罵，返家途中跳樓亡。（圖／翻攝自微博）

▲女童帶了糖果到學校挨罵，返家途中跳樓亡。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

陝西漢中市西鄉縣27日驚傳10歲女童跳樓事件，起因竟是她帶了糖果到學校被老師罵。女童母親表示，孩子的老師在QQ群組內留言稱，「學校是不允許帶零食的，特別是有的同學上課偷偷在嘴裡嚼糖，影響自己讀書。」未料，女童在回家路上便跳樓自殺。西鄉縣教體局回應稱，此事中老師的教育方式符合相關規定。

綜合陸媒報導，陝西漢中市西鄉縣12月27日發生一起女童墜樓事件，女童經搶救無效死亡，初步調查排除他殺可能。女童母親表示，女兒疑似因帶了糖果去學校被老師發現並批評，在回家途中自殺。

據西鄉警方通報，該女童27日中午由秦巴茶市2號樓三樓平台墜樓，經120急救中心搶救無效死亡，初步調查排除他殺可能。對此，西鄉縣教體局29日回應稱，此事中老師的教育方式符合相關規定，善後處置正在進行中。

死者母親泣訴，她的女兒也在被點名批評的學生中，「原是班上有些同學帶了糖果和女兒分享，女兒在次日也購買了一些糖果帶去學校；老師發現後，在QQ群裡對帶糖果的學生通報批評。」

▲女童帶了糖果到學校挨罵，返家途中跳樓亡。（圖／翻攝自微博）

▲女童帶了糖果到學校挨罵，返家途中跳樓亡。（圖／翻攝自微博）

由女童母親提供的截圖顯示，在一QQ群內，一名老師發布文字並附上照片稱，「經調查，昨天帶糖的有以下同學」；該名老師隨後又發布文字表示「在今天的再次檢查中，仍有XXX、XXX和張XX三位同學帶零食。首先，學校是不允許帶任何零食的，來學校的主要任務就是學習，特別是有的同學上課偷偷在嘴裡嚼糖，影響自己讀書」等等。

女童母親回憶說道，事發當天，老師讓她的女兒回家，請家長下午到學校將糖果取回，同時打電話給她，稱女童最近表現差，被要求不准帶零食上學後仍違規。「女兒和同學一起走回來，沒回家，直接從三樓跳下來。」女童的姑姑則表示，事發當時，侄女的母親正在家裡和老師通電話，保安上來通知其女兒跳樓，半小時後，女童在醫院經搶救無效死亡。

西鄉縣教體局表示，此事中老師的教育方式符合相關規定，善後處置正在進行中。消息曝光後，在微博引起討論，網友紛留言表示「老師算是倒楣了！我們那時候上學老師還要兇」、「現在的孩子是怎麼了，說不得，罵不得，更別說打了」、「現在幼稚園都是禁止帶糖果的，孩子的挫折教育要重視呀」；不過也有網友認為「這樣批評了就跳樓，以後沒幾個敢當老師了吧」、「碰上個玻璃心能怎麼辦？這種還是自己在家教育吧」。

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關鍵字：糖果,學校,挨罵,跳樓,女童,陝西

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