山西再爆非洲豬瘟疫情　24隻豬發病7死全撲殺

▲截至12月30日，大陸目前累計共有103例非洲豬瘟疫情。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬疫情在大陸蔓延，繼廣東惠州市博羅縣25日傳出疫情後，山西省澤州縣今（30）日再爆新疫情，共有8016頭生豬遭無害化處理；這也是大陸遼寧自8月3日首次爆發非洲豬瘟疫情以來，發生的第103例。目前，疫情已遍布23個省市自治區，僅剩8省市未淪陷。

據大陸農業農村部官網資料顯示，12月30日17 時，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經山西省動物疫病預防控制中心確診，山西省晉城市澤州縣一養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖戶存欄生豬8016 頭、發病24 頭、死亡7 頭。

▲非洲豬瘟小檔案。（圖／防檢局提供）

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

非洲豬瘟疫情在大陸延燒，已有23個省市自治區淪陷，截至12月30日為止，本月份已有21起病例傳出。廣東省珠海市在12月19日出現首起疫情後，12月22日及25日再傳疫情；今日傳出的一起非洲豬瘟疫情，為全大陸第103例，目前僅剩新疆、寧夏、甘肅、廣西、海南、山東、河北與西藏等8省市未傳出疫情。

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