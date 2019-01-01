影／韓粉湧入「市境之南樹」　韓國瑜許願：讓市民過更好的日子

▲▼高雄市長韓國瑜夫婦到林園汕尾漁港迎接曙光，現場民眾熱情歡迎聲不斷。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜1日上午到戶籍地林園汕尾漁港迎接曙光，海邊有一棵樹被稱為「日出之樹」，這個靠海的小村落人口不多，很多觀光客都已經來這裡搶先看，甚至連攤販都提前進駐。清晨6點，由高雄熊表演揭開序幕，韓國瑜夫婦也跟著節奏跳舞，之後與貴賓將祈願卡，掛在「市境之南樹」上；6點38分一起倒數迎第一道曙光；一群大學生組成的「林園夢工廠」，也陪同韓國瑜夫婦一起合唱《Morning Has Broken》（破曉）。

韓國瑜受訪時表示，「希望大家都喜歡林園，也能常來這邊，當上高雄市長我今年的心願，希望高雄市民能夠過更好的日子」，韓國瑜還說「今天雖然沒有日出，但我們謹記，未來的日子一定會更燦爛，即使今天沒有曙光，但是未來的陽光會更燦爛、更美好」。高雄市政府觀光局長潘恆旭：「這棵樹之前因在颱風來時曾經死掉，後來又死而復生。見到曙光又在生命之樹底下，充滿一整年的正能量」。

現場一位賣香腸的黃姓攤販表示，「這裡不曾如此熱鬧，偶爾會有人來這裡釣魚、看夕陽，也真的很謝謝主辦單位，有如此巧思，讓一個平凡的漁村變成觀光景點，一瞬間這裡變成了「國瑜早市」」。

接著韓國瑜還要趕到高雄市立文化中心前的圓形廣場，參加「早上7點半的元旦升旗典禮」，現場除發放5千張一卡通，襪子廠商也特別精心設計一款「禿子跟著月亮走」的國旗圍巾，現場免費贈送300條給參加升旗的民眾，歡喜迎接新年到來。