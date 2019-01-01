韓國瑜稱「總統麻將有人相公還想胡牌」 王金平：上桌的人都想胡牌

▲柯文哲出席2018元旦健走 王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜日前接受媒體專訪，談到國民黨面對2020總統大選，他比喻成「4個人打麻將，有人相公還想胡牌」。前立法院長王金平元旦受邀出席健走活動與台北市長柯文哲同台，對於韓國瑜說法，他強調自己就是盡力而為。

韓國瑜日前指出，國民黨面對總統大選就像4人打麻將，「有人已經相公還想胡牌，我只能在遠方看他們打牌」，他也強調，「總統級的麻將不是我想要玩的」，自己曾說政治零分，經濟一百分，最重要是把高雄搞好。

王金平同台柯文哲，對於韓國瑜說法他表示，自己就是盡力而為，是否想要「胡牌」，他說，「每個人都想，不是只有我，上桌的每個人都想」。他也提及，新年新希望是身體健康、事事如意，為台灣、為中華民國有所奉獻，對參選留下伏筆。

同台柯文哲，2020是否有白綠合作契機，王金平表示，現在情勢很複雜，很難一語論斷，每個人都可以合作，但重要的還是全台人民一起合作，營造團結、和解的氣氛，這樣台灣未來才會有希望。

此外，自己沒有參加國民黨舉辦的升旗典禮，王金平說，他有跟黨部說自己要參加健走，媒體追問國民黨太陽都前往不同地方參加升旗典禮，是否是王不見王，王金平表示，大家都沒有互相聯絡也沒有討論，照著自己行程規畫就好。對於表態參選總統的前新北市長朱立倫到總統府升旗，是否是要前進總統府，王金平笑答，「這個要請教他」。