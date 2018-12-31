一夜情到一半變性侵！他挨揍逼簽1800萬本票　無罪逆轉判3年2月

▲男子與少女一夜情後遭毆。（圖／達志／示意圖）

地方中心／台中報導

一名林姓男子邀17歲少女小美（化名）看夜景喝酒，詢問是否有性經驗、是否想嘗試一夜情，對方並無明確反對之意；後來做到一半，小美突然說「不要」，以腳踢林男肩膀表示不願意，並於隔天控告遭性侵。不過，林男則是控訴小美哥哥及其友人認為60萬元賠償金額過少，一同出拳毆打他，還被喝令簽交本票，金額達1800萬元。台中地院一審判林男無罪，檢方提出上訴，台中高分院二審改依強制性交罪，判3年2月徒刑，可上訴。

依判決書提到，林男透過共同朋友介紹而認識小美，邀約她看夜景，又改約至住處喝酒聊天，期間詢問是否有性經驗、是否想嘗試一夜情等，見她並無明確反對之表示，即親吻、脫去衣服，並要她脫去衣服，她則是自行脫去衣服，不過，後來她稱「不要」，以腳踢肩膀表示不願意，並表示要上廁所，林男才結束性交。

小美隔天將遭性侵之事告知家人，經家人偕同前往醫院驗傷，全案因此曝光。而林男與小美家人在住處協談時，有下跪尋求原諒，表次願意以結婚方式處理此事，但對方家人不同意，而要以60萬元和解，而小美的胞兄與朋友不滿其態度，且認為賠償60萬元金額過少，一同出拳揍林男，繼而喝令簽交本票；對此，檢方已依傷害罪、強制罪起訴施暴者。

台中高分院認為，本件全程是林男邀約主導所為，況且是因本案發生後雙方協談時，才有毆打及簽本票情事，縱認他有遭毆打成傷或簽發本票，均是在性侵案件發生後協商後續事宜所致，與他有無涉犯強制性交一事，尚屬二事，未足以倒果為因，以有事後商談協調和解不諧肇致糾紛，而認先前性交一事是「仙人跳」，屬推諉之詞，不足採信。

最後，法官認為客觀上林男可能主觀上認為小美之意態舉措，似為縱體相從、意欲相就，但至多亦僅只可認她於酒後或有狎暱之舉，尚未足認已有姦淫之意，且既然對方已言明「不要」，並以腳踢作為抵拒反對之意，顯見並無更進一步之親密行為，並非兩情相悅，因此依犯強制性交罪，處林男有期徒刑3年2月。

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