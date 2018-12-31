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六龜山區打獵路上「驚見一具白骨」　2男驚恐一晚！

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▲▼上山打獵驚見白骨。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲上山打獵驚見白骨。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

一名劉姓男子日前與張姓友人相約一起到荖濃里台20線附近打獵，未料在山路上卻驚見一具白骨，當下被嚇壞，且無法確認是否為人骨，趕緊下山離去，隔天因心有不安，趕緊至荖濃派出所報案，請求警方一同上山確認該具白骨。經警方深入追查，發現是今年初一名獨自騎車離家出走的李男，死因疑為心因性休克死亡。

警方表示，接過通報案，印象中1月份即接獲旗山分局甲仙分駐所通報協尋，當初一起上山搜尋未果，僅在白雲巷尋獲老翁機車，且此次民眾報案與該址相差不遠，隨即通報甲仙分駐所員警請家屬至所指認。

▲▼上山打獵驚見白骨。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場後發現該址位處深山，人煙罕至，自交通工具停放處，尚須披荊斬棘穿越樹洞藤蔓步行半小時，始可到達，到達後發現該具白骨身穿米色上衣，深色長褲，現場未發現打鬥痕跡且未留遺書，身上財物亦無損失，初步排除自殺及他殺嫌疑。

另外，警方在死者皮夾內發現身分證件，確認為李姓男子（75歲），且與死者離家時所著衣物相同，即通知死者兒女前來指認後，經報請台南地方檢察署相驗後，因死者有高血壓及心臟肥大等慢性病史，推定為心因性休克死亡。

據了解，李姓男子於1月獨自一人騎車離家出走，因久未返家，家屬擔心死者安危，即報警請求協尋，未料再見已成白骨，天人永隔，令家屬難以置信，悲痛欲絕。

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▲▼上山打獵驚見白骨。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：打獵,白骨,六龜

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