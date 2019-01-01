高雄觀光「與韓流無關」　王浩宇怒轟：韓國瑜收割蔡英文德政

▲韓國瑜大宣示。（圖／攝影中心記者攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜帶起「韓流」，是否能讓高雄觀光、飯店業動起來，備受關注，桃園市議員王浩宇在臉書直批，韓國瑜利用蔡政府推動的旅遊政策來吹捧美化自己，「這跟所謂的韓流根本一點關係都沒有」。

王浩宇指出，2018年11月至12月，政府推出「前進宜花東‧高屏暖冬遊」補助，只要到宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、屏東縣，就能申請住宿和交通費補助最高2500元，宜花東高屏的旅館平均提升了20%左右的住宿量，「因為高雄是少數獲得補助的西部縣市，熱門飯店12月底的住宿更是好幾個月前就全部訂滿，幾乎是一房難求。」

王浩宇強調，「這跟所謂的韓流根本一點關係都沒有」，但韓國瑜卻不斷誤導說自己帶來「韓流」，讓高雄觀光、飯店業動起來，友好媒體不斷唱衰台南等地區旅遊去凸顯高雄的訂房率有多高、別的縣市有多慘。

王浩宇說，兩個月來，韓國瑜從不提到高雄旅遊可獲得最高2500元的補助，「直接收割蔡英文對高雄旅遊業的德政，誇大自己的政績」，把暖冬補助直接變成所謂的發大財韓流，「卻不敢說，真正讓高雄觀光動起來的人其實叫做蔡英文。」

王浩宇說，2019年1月31日前，寒冬補助將擴及全台，而對全台都加入競爭的行列，高雄的旅遊業的考驗才剛剛要開始，「口號是沒有用的，接下來比的才是真本事。」

▼王浩宇po文批評韓國瑜收割。（圖／翻攝王浩宇臉書）