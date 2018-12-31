影／賴清德娶媳婦！小倆口婚禮「熱舞進場」默契100%　賓客嗨翻

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行政院長賴清德30日娶媳婦，低調在台南市晶英酒店席開6桌宴客，期間全程笑不攏嘴。另外婚禮的高潮在新人第2次進場的時候，大兒子賴廷與和穿上帥氣皮衣的媳婦陳筱依大跳熱舞，旁邊的賓客也一起打拍子、節奏，所有人都嗨翻了！

影片中可以看見賴廷與繫上紅色領帶，而美嬌娘陳筱依則是脫下白紗，換上小洋裝配上皮衣外套，2人舞動著身體勁歌熱舞、俏皮進場，默契十足，完全陶醉在舞步中，一點也不害羞；旁邊的賓客看到這一幕紛紛拿起手機拍照，並且跟著打節拍，現場尖叫聲不斷。

▲小倆口幸福模樣。（圖／記者林悅翻攝）



賴清德因娶媳一事開心地合不攏嘴，婚禮上台時大讚兒子比自己還聰明，更佩服的是，兒子有很堅強的毅力，「廷與說他想打籃球，喜歡打籃球，希望可以去成大電機系的系隊，他也是從無到有訓練，後來去國外念碩士，美國人都當他是亞洲的Kobe Bryant；他說他要在成大創網球社，他也成功創立了！」

另外，由於賴廷與目前仍在美國攻讀電機博士，自2011年成大電機系畢業後，便久居於美國。對於兒媳的愛情故事，賴清德在住家前受訪時相當低調，僅透露兩人是在美國學校做研究時認識的，因學習領域相近，感情很要好，婚後就回美國。

▲賓客紛紛拿起手機拍照。



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