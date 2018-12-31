巧！六福皇宮主廚5年前偷車、5年後搶銀行　都是他抓的

▲板橋分局偵查隊小隊長許降龍，5年前逮補犯下竊盜罪的主廚游甯鈞，5年後游嫌搶銀行再度栽在許小隊長手裡 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

台北威斯汀六福皇宮飯店主廚游甯鈞，28日搶劫新北板橋陽信銀行，得手334萬6000元，警方不到28小時破案；5年前游嫌就曾簽賭欠債，竊車企圖搶銀行遭逮，時任海山分局偵查小隊長許降龍負責移送竊盜罪的游嫌，5年後，游再度栽在許小隊長手裡。

▼板橋分局偵查隊小隊長許降龍，5年前逮補犯下竊盜罪的主廚游甯鈞，5年後游嫌搶銀行再度栽在許小隊長手裡 。（圖／記者陳以昇攝）





28日台北威斯汀六福皇宮飯店主廚游甯鈞，變裝搶劫新北板橋陽信銀行，得手334萬6000元，警方不到28小時就破案；板橋分局偵查隊小隊長許降龍此次主辦刑責區強盜案，細心的調閱監視器，發現監視影片中的游嫌相當面熟，當他落網時才驚覺游嫌就是5年前偷機車的竊賊。

板橋偵查隊許降龍小隊長回憶表示，當時5年前在海山分局偵查隊時，游男涉嫌偷機車遭派出所查獲，供稱偷車為了代步，案件送到分局，當時許小隊長負責案件移送，對他的名字及帥氣的外表特別有印象。5年後游嫌在許小隊長的刑事責任區搶銀行，再度栽在他手上，相當巧合。

▼板橋分局偵查隊小隊長許降龍，5年前逮補犯下竊盜罪的主廚游甯鈞，5年後游嫌搶銀行再度栽在許小隊長手裡 。（圖／記者陳以昇攝）