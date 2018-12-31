彰化咖啡店兇殺！36cm武士刀「刺穿背後」捅2刀斃命　狠男羈押禁見

記者陳玉／彰化報導

彰化29日發生兇殺命案，江姓男子晚間載著女友到鹿和路上一咖啡店與曾男「喬事情」，未料雙方一言不合，竟遭對方及同行2男子持武士刀、安全帽猛刺，導致他爆頭慘死。警方陸續逮捕5名嫌犯，經檢方偵訊之後，江男、曾男涉殺人、傷害等罪嫌重大，諭知江以5萬元交保；曾男因否認殺人犯意，為避免串供串證，經檢方向法院聲請羈押禁見獲准。

▲江男遭刺後倒臥馬路，送醫後仍因傷重不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



從監視器畫面可以看到，江男在路旁等候，而曾男3人下車談判，沒想到雙方一言不合就打了起來，期間曾男一行人持武士刀朝著江男腹部刺了2刀，同行江姓友人更拿起安全帽毆打江男頭部，而林姓男子隨即想上前勸阻，但都無用，一群人從路旁扭打到馬路中央，最後江男倒在地上慘死。

警方表示，江男倒臥路邊，右側腹部有刀傷，已無生命跡象，緊急送往彰基醫院，但因頭部鈍傷、右前胸壁穿刺傷併血胸及開放性氣胸等，搶救後仍傷重不治。現場發現1把折疊刀、1支長達36公分的武士刀，初判曾男應是用武士刀刺了江男腹部2刀，其中1刀更疑似有穿透到背後。

▲現場分別有1把折疊刀、1支武士刀。



警方調查，死者與曾男都是彰化和美人，曾男面對訊問皆避重就輕，對於跟死者有何衝突、糾紛都不回答；死者女友也向警表示並不清楚2人恩怨。另外，曾男同行的江姓、林姓友人也各說各話，而員警查出死者與曾男都有毒品前科，不排除是因毒品或金錢等糾紛引起殺機。

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