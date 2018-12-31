影／尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名男子跑到一處社區大樓頂樓輕生，墜落到一樓花圃，發出巨大聲響，保全查看後趕緊報警，警消到場時，男子已無生命跡象，送醫不治；家屬向警方表示，男子沒留遺書，日前曾到醫院精神科就診，其他就毫無所悉。

▲白姓男子尾隨住戶進入大樓，搭乘電梯到頂樓輕生。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼白姓男子尾隨住戶進入大樓，搭乘電梯到頂樓輕生，墜落在中庭花圃，現場還留著他的球鞋。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，白姓男子（27歲）在新北市蘆洲區與家人從事牛肉批發的工作，30日晚間11時許，白男跑到住家附近光華路一處社區，疑似尾隨住戶進入大樓後，搭乘電梯，跑到頂樓輕生，墜落到一樓中庭花圃。

社區保全聽到巨響，前往查看，驚見白男全身是血，四肢扭曲倒臥地上，嚇得他趕緊報警，警消到場時，白男已無生命跡象，警方循線找到他的家人，家屬表示完全不知道白男為何要輕生，既沒有欠債，也無感情問題，只知道日前曾因為精神問題到醫院精神科就診，其他就毫無所悉。

警方在現場以及住家都沒發現遺書，現場初步研判沒有打鬥跡象，撇除外力介入，家屬也對墜樓意外沒有異議，但警方仍會繼續調查白男墜樓的真正原因。

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