　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

暫列古蹟「屏東蔡家古厝」遭怪手突襲強拆　屋主見慘狀崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲暫列古蹟　屏東蔡家古厝遭怪手暗夜折除▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港鄉蔡家古厝31日凌晨遭怪手拆除。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港中山路上一棟百年三合院蔡家古厝已暫定古蹟保存，不料31日凌晨突遭怪手強拆，發出巨響，引來鄰居抗議，報警處理，警方到場制止；力求保存的蔡姓屋主早上目睹後崩潰，提告毀損罪嫌告訴；屏縣府文資所到場勘查也認定違反文資法103條，警方傳喚拆除工人到案，他們供稱受僱陳姓女子拆除，警方將傳喚陳女到案，了解拆除原因，函送偵辦。

鄉中山路段這棟百年的蔡家古厝，兩個月前因產權糾紛未通過審議經10月文資審議後被列為暫定古蹟，不料，今天凌晨3點突然有怪手進駐拆除房舍，拆除聲響吵醒睡夢中的附近住戶，報警方處理。

▲暫列古蹟　屏東蔡家古厝遭怪手暗夜折除▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港鄉蔡家古厝▼今天暗夜遭怪手拆除。  

▲暫列古蹟　屏東蔡家古厝遭怪手暗夜折除▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

轄區的里港警分局大平派出所獲報後前往制止，並留下拆除黃姓及4名陳姓工人資料後讓他們離去。

今早，蔡姓屋主事後得知，目睹房屋被拆除「慘狀」，當場崩潰，向警方表示，三合院的古厝目前已無人居住，但經文資審議後已「暫定古蹟」，不得拆除、破壞，沒想到遭人利用半夜破壞，其中東、西廂房及門口增建部分遭損毀，實在太過份，向警方表示要提出毀損罪嫌告訴。

▲暫列古蹟　屏東蔡家古厝遭怪手暗夜折除▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔡家古厝被拆除狀況。  

警方調查，陳姓女子經法院拍賣程序，標到其中部分產權，加上向其中一位共有人購買到部分的產權，總共佔蔡家古厝194/448產權。

屏縣府文化處文資所人員說，蔡家古厝在今年10月15日文資審議後，由於有產權爭議，原地主蔡姓屋主和購買一部分的陳姓買主延後一年進行協商暫時先以暫定古蹟來保護，並建議整體保存，希望雙方好好協商，沒想到造成如此局面。

里港警方隨後傳喚施工的黃姓及陳姓等5名工人到案，他們供說受僱陳姓女子利用凌晨拆除蔡家古厝，不知該古厝暫列古蹟，警方將傳喚陳姓女子到案，訊後依法送辦。

ET快訊
史上最長101煙火！全台8大跨年煙火懶人包看這裡
尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡
MEI MEI懷孕甜嫁CEO男友　「透視深V」仙氣婚紗照曝光
嘉義曾勁堯紅了！駁二停車場人肉佔位超嗆

關鍵字：屏東,里港,蔡家古厝,凌晨,折除,古蹟

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

更／新北麟山鼻漁港「舢舨船翻覆」　2兄弟落海失蹤

觀宏專案越南落跑團已找回23人　還有125人待追

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

綁鞋帶坐垮攤車還留紙條求償　網批：現在肇事的比較委屈？

因電影分級5歲兒被拒絕賣票　恐龍爸暴走「等你下班揍你」

清水地熱新規劃日式風格登場　冷天必煮！暖暖溫泉蛋、玉米

許維芳組曲《等你下課+最長的電影》 一回來就遭待定...淚灑攝影棚

JIN搭燦烈.多賢「差點防彈問候」　V生日謝A.R.M.Y：會摘天上星星給你

更／新北麟山鼻漁港「舢舨船翻覆」　2兄弟落海失蹤

觀宏專案越南落跑團已找回23人　還有125人待追

消防替代役「水壓測試爆管」砸斷手　消防局國賠18萬

90歲翁離奇闖進暗黑墓仔埔　外面天寒地凍但「裡面很溫暖」

影／要櫃檯代填初診單不成　「手痛哥秒痊癒」持木棒怒砸診所

「蘆竹王陽明」看守所會客畫面上IG　7萬交保可回家過年

暫列古蹟「屏東蔡家古厝」遭怪手突襲強拆　屋主見慘狀崩潰

影／尾隨住戶進社區搭電梯到頂樓　牛肉批發商小開墜樓亡

酒店喝不爽秒變「阿尼基」　他包廂內開槍嚇小姐判刑3年10月

最悲慘跨年！他油門當煞車「猛衝超商」　網傻眼：免下車真方便

「天池山莊」前新設22個營位　2019元旦起分2大標準開始收費

西河自責打得像屎讓隊友失望　喬治批對手2分鐘獲8罰爛透

回家驚見3貓開趴！站水族箱旁喝「鮮魚湯」　底下小魚大逃亡

測驗／12年前的少女回憶　重溫《花邊教主》的青春冷知識

安以軒爆有孕！PO照回應了：2019繼續幸福下去

六福皇宮72名員工1月轉調　莊豐如回應搶銀行主廚：y4ji3ru84fu/

更／新北麟山鼻漁港「舢舨船翻覆」　2兄弟落海失蹤

投票日17死！孟加拉鐵娘子料4連任　反對黨要求重新選舉

觀宏專案越南落跑團已找回23人　還有125人待追

燦烈超越GD成為IG最多追蹤韓星！BLACKPINK半年她緊追太妍

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

社會熱門新聞

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20..

女房仲太正！已婚男公事談到床上

3天王武士刀尋仇！女友目睹他被..

嘉義曾勁堯你紅了！　駁二停車場..

主廚搶匪遭羈押　友嘆：到底在幹..

草莓園「被恐攻」　農民淚怨「逼..

主廚曝簽賭歷程　求債主：別為難..

18歲男墜樓亡　疑走不出父母早..

戴發奎：越南黑幫將成為台灣社會..

著名阿塱壹古道發現女屍　岸巡、..

尾隨住戶進大樓　牛肉批發商小開..

高雄跨年活動　夢時代、義大交通..

影／「喬事情」被砍　女目擊男友..

更多熱門

相關新聞

轎車翻邊坡3人受困　勇消6分鐘救出　

元旦連假，屏東縣部地區湧入車潮，31日早上一輛自小客車行經屏東縣三地門居高餐廳附近，不明原因翻落邊坡，屏東縣消防局獲報出動8輛各式救護車輛及15位救援人員前往搶救，將車內1男2女3人送醫救治，所幸僅受到輕傷，相關事故原因有警方調查中。

屏東6場跨年晚會　元旦墾丁龍磐草原迎曙光

池邊求婚超浪漫！跪下後「比悲傷更悲傷」

菜農愛玩槍　被逮辯稱純收藏

著名阿塱壹古道發現女屍　岸巡、消防弟兄頂著寒風接力6小時抬出

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

男粉貼黑歷史　高嘉瑜崩潰：你故意的

李光洙認愛李善彬！

言承旭回應了！揭與田家達真實關係

五迷舉手點「這首歌」阿信傻眼了

恐怖3秒看他沒呼吸！翁撞死20歲騎士

女房仲太正！已婚男公事談到床上

公主女友怕辣！暴吼奶奶：要說幾次

向朋友討錢碰壁　他剩300元要撐12天

網對比蔡瑞雪「原圖vs.開濾鏡」嚇歪

賴清德「高學歷超正媳婦」曝光！

肉腸躲2次安檢入境！網紅自首省20萬

金牛夫送街友外套　妻生氣又感動原因曝

孫安佐轉型YouTuber「4天破百萬」！最速成就達成

新娘米篩遮頂　內行人一看秒懂

7歲兒搭纜車亂動「半空墜落」！廖家儀嚇瘋

更多

最夯影音

更多

反對養狗！阿嬤嗆養了就載去丟　4年後「親手釘木床」變職業狗奴

郭子乾「韓國瑜→柯文哲」只花20秒　《悶鍋出任務》從後台演到幕前

帥氣兒子低調迎娶美嬌娘！ 小倆口甜蜜現身　賴清德：盼明年抱孫子

陳意涵挺孕肚合體《比悲傷》　嗆劉以豪不宣傳：是在紅什麼？

牛排吃到飽VS大胃王　路路狂嗑150盎司老闆投降

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面