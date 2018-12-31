暫列古蹟「屏東蔡家古厝」遭怪手突襲強拆　屋主見慘狀崩潰

▲里港鄉蔡家古厝31日凌晨遭怪手拆除。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東里港中山路上一棟百年三合院蔡家古厝已暫定古蹟保存，不料31日凌晨突遭怪手強拆，發出巨響，引來鄰居抗議，報警處理，警方到場制止；力求保存的蔡姓屋主早上目睹後崩潰，提告毀損罪嫌告訴；屏縣府文資所到場勘查也認定違反文資法103條，警方傳喚拆除工人到案，他們供稱受僱陳姓女子拆除，警方將傳喚陳女到案，了解拆除原因，函送偵辦。

鄉中山路段這棟百年的蔡家古厝，兩個月前因產權糾紛未通過審議經10月文資審議後被列為暫定古蹟，不料，今天凌晨3點突然有怪手進駐拆除房舍，拆除聲響吵醒睡夢中的附近住戶，報警方處理。

▲里港鄉蔡家古厝▼今天暗夜遭怪手拆除。

轄區的里港警分局大平派出所獲報後前往制止，並留下拆除黃姓及4名陳姓工人資料後讓他們離去。

今早，蔡姓屋主事後得知，目睹房屋被拆除「慘狀」，當場崩潰，向警方表示，三合院的古厝目前已無人居住，但經文資審議後已「暫定古蹟」，不得拆除、破壞，沒想到遭人利用半夜破壞，其中東、西廂房及門口增建部分遭損毀，實在太過份，向警方表示要提出毀損罪嫌告訴。

▲蔡家古厝被拆除狀況。

警方調查，陳姓女子經法院拍賣程序，標到其中部分產權，加上向其中一位共有人購買到部分的產權，總共佔蔡家古厝194/448產權。

屏縣府文化處文資所人員說，蔡家古厝在今年10月15日文資審議後，由於有產權爭議，原地主蔡姓屋主和購買一部分的陳姓買主延後一年進行協商暫時先以暫定古蹟來保護，並建議整體保存，希望雙方好好協商，沒想到造成如此局面。

里港警方隨後傳喚施工的黃姓及陳姓等5名工人到案，他們供說受僱陳姓女子利用凌晨拆除蔡家古厝，不知該古厝暫列古蹟，警方將傳喚陳姓女子到案，訊後依法送辦。