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升旗典禮開口唱國歌　韓國瑜用這個動作象徵「心裡對國家的熱愛」

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▲韓國瑜市長首度參加高雄市升旗典禮 。（圖／新聞製播聯誼會提供）

▲韓國瑜市長首度參加高雄市升旗典禮 。（圖／新聞製播聯誼會提供）

地方中心／高雄報導

新任高雄市長韓國瑜參加「嶄新高雄‧創造無線」元旦升旗典禮。升旗典禮將由海軍陸戰隊樂儀隊表演開場，韓國瑜親自主持升旗，現場還會發送5千張限量一卡通，吸引許多韓粉參與，就在升旗之後，韓國瑜致詞時表示自己看到國旗緩緩升旗的時候，不只讓人熱淚盈眶，連他自己也是快哭了，同時呼籲大家要「熱愛國家」。

韓國瑜一早先去去林園區「市境之南樹」迎接第一道曙光，隨後趕往到高市立文化中心前的圓形廣場，大約是在7點20分左右抵達會場，海軍陸戰樂儀隊還以軍禮來向韓國瑜表示敬禮，升旗典禮就在早上8點鐘舉行，韓國瑜不但開口唱國歌，就在國旗升起的時候，還特別以舉手禮來敬禮，這代表文人使用，象徵對心裡對國家的熱愛。

韓國瑜市長在致詞的時候先跟大家問候，祝賀大家心看快樂，韓國瑜市長表示自己看到國旗緩緩升起，意義相當重大，因為自己可以參加升旗典禮，很多朋友看到國旗的時候，心情很激動，尤其是看到國旗在飄揚的時候，包括他自己也是熱淚盈眶，回想起過往的一切，還有去年的選舉過後，來參加這一場升旗典禮特別有意義，也希望大家明年一起再參加。

▲韓國瑜市長首度參加高雄市升旗典禮 。（圖／新聞製播聯誼會提供）

▲韓國瑜市長首度參加高雄市升旗典禮 。（圖／新聞製播聯誼會提供）

現場除了有發放5千張豬年一卡通以外，也有紡織廠商特別精心設計「禿子跟著月亮走」國旗圍巾，免費贈送300條給參加升旗的民眾。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,升旗,文化中心,高雄

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