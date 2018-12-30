　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

來台旅客今破1100萬！「5度訪台日本醫」成幸運兒：帶全家來跨年

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲來臺人數首度破1,100萬人次 。（圖／觀光局提供）

▲來台旅客今破1100萬，幸運兒是名來自日本奈良的醫生。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

來台觀光客人數新巔峰！交通部觀光局今（30）宣布連續4年破千萬後，首次迎來第1,100萬名國際旅客，於12時10分達標，是台灣觀光產業新里程碑。觀光局表示，該名旅客是名來自日本奈良的醫生，從關西機場出發、桃園機場入境，這次是他第5次到訪台灣，帶著一家五口準備來台跨年，將走訪台北、台中、台南和高雄。

觀光局表示，第1,100萬名國際旅客是來自奈良、於大阪行醫的西川忍先生(Mr. NISHIKAWA SHINOBU)搭乘中華航空CI159班次自日本抵達桃園機場，當他知道此消息時直呼太幸運了，同行的太太及3位小孩也共同分享喜悅，場面熱鬧溫馨，有提前過年的氛圍。

西川先生說自己是第5次來台灣，家人是第3度來台，很喜歡台灣的美食，且有朋友在台灣，此行來台4天3夜，除帶領家人前往九份、十分外，也將前往台中及日月潭，並預訂明（108）年前往台南、高雄。

▲來臺人數首度破1,100萬人次 。（圖／觀光局提供）

▲西川忍先生先生表示，這是自己第5度來台。（圖／觀光局提供）

對此，觀光局特別準備16品項喔熊周邊文創商品和台灣精品；長榮航空及中華航空也分別提供2張不限航點之國際線機票、台灣高鐵則提供3日周遊券2張共襄盛舉；另雲朗集團的君品、雲品暨花蓮美侖、台東鹿鳴、高雄寒軒和圓山等飯店也贊助住宿券，共同歡迎國際旅客深入地方，體驗台灣各地風貌。

觀光局長周永暉表示，台灣觀光已連續挑戰千萬人次，面對亞洲鄰近各國積極引客競爭激烈的觀光環境，如何持續以軟硬體觀光設施來形塑台灣成為「友善、智慧、體驗」之亞洲重要旅遊目的地，且成為國際旅客指名造訪的國家，是觀光局最重要的課題，未來將在Tourism 2020策略下，以一年一旅遊主題的方式，全力結合各縣市政府、觀光與地方產業，2019年希望以各地小鎮引導國際旅客深入地方，體驗最在地的台灣風貌。

周永輝補充，希望將營造台灣觀光發展良善循環，帶動在地經濟及周邊產業共同成長，為偏鄉與當地居民帶來更多就業機會，而在拓展多元國際客源同時，也將兼顧台灣觀光接待能量、品質與環境容受力，以呼應全球永續觀光發展趨勢，並以豐富觀光資源開拓更多潛力市場，讓市場結構更多元。

觀光局表示，為引導國際旅客行程往中南部，已透過各種管道與通路在海外宣傳、協助業者開發優質新行程，也特別與台灣高鐵合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案等，推薦探索臺灣各地之美；也務實建置軟硬體友善環境，並獲得國家級或國際認可，例如：北海岸及觀音山國家風景區管理處所轄和平島公園及白沙灣2處據點榮獲Svayam Accessibility Awards 2018 最佳無障礙觀光景點獎項；東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處獲綠色旅遊（目的）地國際認證銀獎；阿里山國家風景區梅山太興飛瀑步道工程獲頒第18屆公共工程金質獎；花東縱谷國家風景區管理處「East of Taiwan」於2018年葡萄牙國際觀光影片節 (ART & TUR International Tourism Film Festival)榮獲最佳亞洲影片（The best Asian film）獎項。

ET快訊
香草婚禮「有黑皮哥哥更圓滿」！張善為癱5年近況曝光
睡著兇妹老公曝光！超高明「追愛行動」娶走汽修廠千金

關鍵字：觀光客,來台旅客,日本,醫生

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行車速率低於40公里！「最塞5路段」公布　高公局：下午還有一波

元旦連假第2天照樣擠爆！高鐵中午前幾乎客滿、台鐵短途車票搶手

「4張預報圖」秒懂明壅塞路段、時段！高公局：走3替代道路較佳

更新／天候不佳！元旦連假次日「11航次停駛」　基隆-馬祖全停

任性飛一波！酷航新年促銷「限時5天」　2人↑單程含稅1988起

最猛冷氣團發威！明晨北部續防10℃低溫　東北季風接力跨年全台濕透

配合施工！台鐵1月「2週末」4列車延誤　每班誤點10分鐘

元旦連假「15主題樂園」優惠一次看！麗寶推免費、義大第2人199

桃機美食街裝修明年5月亮相！12MINI、高川鰻魚飯破天荒進駐

快訊／揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲「939字聲明」破23天沉默：無法接受超速認定

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

謝和弦被問「和老婆拚做人」　氣飆髒話：X!不是講過了

許淨淳自創曲《安捏母湯》遭待定　蕭敬騰怨李友廷:你太殘忍了

父患漸凍症...阿嬤撿回收掙錢　10歲童捨玩樂照顧「河馬爸爸」

磨蹭50秒！伴讀貓打擾弟寫功課 媽被閃到內傷：何時才能寫完啊

ft.滅火器！陳其邁玩人體衝浪　網笑：為什麼是正面衝啦XD

離婚1個月！外遇妻哭求前夫「幫我報仇」　結局超療癒...網冷笑勸：別回頭

雲林火雞場確診禽流感　今年累積97例撲殺近70萬隻家禽

來台旅客今破1100萬！「5度訪台日本醫」成幸運兒：帶全家來跨年

最恐怖空汙殺手PM1！比PM2.5更兇含超多重金屬　直接影響胎兒發育

避開7塞爆路段！連假次日搭「88條國道客運」省時＋享85折優惠

影／板凳潮擠爆龍山寺　信眾瘋搶藥師燈…32天前就來排

牛糞長「迷幻魔菇」母湯亂採！　誤食茫2小時狂流口水

影／重返古人遊湖感　永春陂生態公園引水復育

台清交上榜！大學博士班51系所新生註冊率抱蛋　中央大學9系最多　

行車速率低於40公里！「最塞5路段」公布　高公局：下午還有一波

離婚1個月！外遇妻哭求前夫「幫我報仇」　結局超療癒...網冷笑勸：別回頭

3胞胎中2個小孩「死腹中」！母悲痛「繼續懷孕」　只為搶救剩下的那一個

媽買迪士尼動畫回家一播變「大法師」　店家：就退38元

喊陳菊該查網讚真男人　王世堅尷尬笑：呵呵我怕他們失望...

冬天必備「抓毛絨」單品！不只IU，就連泫雅男友E'Dawn也愛不釋手

香港「幸福堂」告台灣總部侵權　法官「一句話」秒打臉

蔣勁夫家暴被釋放！　曝光「日本拘留所生活」

麥當勞「銅板早餐」狂撈25%年營收！　小資族最愛30元三明治

獨／「輪椅狼」腳殘卻有鹹豬手　襲胸好心女高中生12小時落網

兒低調娶美嬌娘！　賴清德頻強調「早生貴子」再誇兒：亞洲Kobe

辣模被爆劈腿史「睡遍半個嘻哈圈」　崩潰痛哭割腕

生活熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30..

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後..

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

熟睡正妹神到了　一句話讓網心碎

快訊／30日北部11度　這些地..

睡著妹老公曝光！起底超猛追愛行..

搭計程車遭喊價　司機整路哭拒載

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽..

豬隊友帶小孩　她驚兒子穿內褲上..

男友羞辱懷孕變肥又醜！女友爆哭..

門鈴壞掉　麥當勞外送自動敲門她..

高中失物招領超羞恥！讓男學生夾..

台南剩9.9度！跨年起3天全台..

更多熱門

相關新聞

CPTPP生效　外交部籲：早日接受新成員

「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）30日生效。外交部表示，樂見CPTPP生效，未來會持續爭取會員國支持，並且呼籲CPTPP早日接受包括台灣在內的新成員可以加入。

Toyota Yaris推出安全版特仕款

陸慷：中國製造2025修改很正常

推特預告東京車站殺10人　邊緣女：跟隨者太少

日本換血中島翔哉最受關注

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

女友15天刷40萬！他月薪30萬崩潰了

張景嵐「不是不愛，是祝福」爆哭

爆乳媽激吻17歲兒　他下一秒喬泳褲

香蕉集23位水果家族！第一代元老曝光

他吃麵被屁孩酸感覺滿窮　反擊後悔了

孫安佐曝光「美國監獄霸凌真相」

23歲邊緣妹預告殺10人　網肉搜入浴照

吃土可包覆脂肪　比減肥藥還有效

元老「芭樂哥哥」消失18年近況曝光

車亂停門口5天　他怒保鮮膜包車

山豬闖入軌道　遭高鐵撞上吐血死

不知自己被丟棄　忠犬守原地半年

張善為癱瘓5年近況曝光

短尾貓被錯當家貓　野放影片曝光

賴清德兒迎娶新娘「準備好了」　首度曝光

更多

最夯影音

更多

白沙屯媽祖破天荒下高屏繞境！ 土地公降駕？老翁抖動捻鬍大笑

哈林xGail首次合作《老實情歌》 兩人同台畫面...超溫馨

「正面」玩人體衝浪遭笑翻　陳其邁：小邁邁還完整

婚前最少跟對方一起旅行一次　他是對的人嗎？做這5點就懂了

西裝男跟著前方路人闖紅燈　下秒遭客運輾過網友掀論戰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面