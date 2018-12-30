來台旅客今破1100萬！「5度訪台日本醫」成幸運兒：帶全家來跨年

▲來台旅客今破1100萬，幸運兒是名來自日本奈良的醫生。（圖／觀光局提供）

記者曹悅華／台北報導

來台觀光客人數新巔峰！交通部觀光局今（30）宣布連續4年破千萬後，首次迎來第1,100萬名國際旅客，於12時10分達標，是台灣觀光產業新里程碑。觀光局表示，該名旅客是名來自日本奈良的醫生，從關西機場出發、桃園機場入境，這次是他第5次到訪台灣，帶著一家五口準備來台跨年，將走訪台北、台中、台南和高雄。

觀光局表示，第1,100萬名國際旅客是來自奈良、於大阪行醫的西川忍先生(Mr. NISHIKAWA SHINOBU)搭乘中華航空CI159班次自日本抵達桃園機場，當他知道此消息時直呼太幸運了，同行的太太及3位小孩也共同分享喜悅，場面熱鬧溫馨，有提前過年的氛圍。



西川先生說自己是第5次來台灣，家人是第3度來台，很喜歡台灣的美食，且有朋友在台灣，此行來台4天3夜，除帶領家人前往九份、十分外，也將前往台中及日月潭，並預訂明（108）年前往台南、高雄。

▲西川忍先生先生表示，這是自己第5度來台。（圖／觀光局提供）

對此，觀光局特別準備16品項喔熊周邊文創商品和台灣精品；長榮航空及中華航空也分別提供2張不限航點之國際線機票、台灣高鐵則提供3日周遊券2張共襄盛舉；另雲朗集團的君品、雲品暨花蓮美侖、台東鹿鳴、高雄寒軒和圓山等飯店也贊助住宿券，共同歡迎國際旅客深入地方，體驗台灣各地風貌。

觀光局長周永暉表示，台灣觀光已連續挑戰千萬人次，面對亞洲鄰近各國積極引客競爭激烈的觀光環境，如何持續以軟硬體觀光設施來形塑台灣成為「友善、智慧、體驗」之亞洲重要旅遊目的地，且成為國際旅客指名造訪的國家，是觀光局最重要的課題，未來將在Tourism 2020策略下，以一年一旅遊主題的方式，全力結合各縣市政府、觀光與地方產業，2019年希望以各地小鎮引導國際旅客深入地方，體驗最在地的台灣風貌。

周永輝補充，希望將營造台灣觀光發展良善循環，帶動在地經濟及周邊產業共同成長，為偏鄉與當地居民帶來更多就業機會，而在拓展多元國際客源同時，也將兼顧台灣觀光接待能量、品質與環境容受力，以呼應全球永續觀光發展趨勢，並以豐富觀光資源開拓更多潛力市場，讓市場結構更多元。



觀光局表示，為引導國際旅客行程往中南部，已透過各種管道與通路在海外宣傳、協助業者開發優質新行程，也特別與台灣高鐵合作推出「兩人同行一人免費」優惠專案等，推薦探索臺灣各地之美；也務實建置軟硬體友善環境，並獲得國家級或國際認可，例如：北海岸及觀音山國家風景區管理處所轄和平島公園及白沙灣2處據點榮獲Svayam Accessibility Awards 2018 最佳無障礙觀光景點獎項；東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處獲綠色旅遊（目的）地國際認證銀獎；阿里山國家風景區梅山太興飛瀑步道工程獲頒第18屆公共工程金質獎；花東縱谷國家風景區管理處「East of Taiwan」於2018年葡萄牙國際觀光影片節 (ART & TUR International Tourism Film Festival)榮獲最佳亞洲影片（The best Asian film）獎項。