「4張預報圖」秒懂明壅塞路段、時段！高公局：走3替代道路較佳

▲今日下午16時18分，國10西向1.1 公里大客車追撞小客車事故。（圖／交通部高公局提供）

記者曹悅華／台北報導

4張預報圖秒懂明（30）壅塞路段、時段！今（29）為元旦假期第1天，交通部高公局表示，下午國道除國1南下后里至台中系統、國3苑裡至大甲、國5南下南港系統至頭城外，各路段大致行車順暢，並於16時後陸續紓解，截至17時，國道總延車公里為84.8百萬車公里，較去年同期（83.1百萬車公里）增加2％，預估本日總延車公里約118百萬車公里，明國道總延車公里則預計來到114百萬車公里，建議利用台61、台63及台9等替代道路避開易壅塞路段。

高公局提及，上午西部國道約6-7時起車潮湧現，致使國1楊梅至新竹、國3土城至龍潭較為壅塞，於7時起實施高乘載管制後，壅塞路段逐漸紓解；下午國道除國1南下后里至台中系統、國3苑裡至大甲、國5南下南港系統至頭城外，各路段大致行車順暢，並於下午16時後陸續紓解。

至於國道事故部分，高公局說明下午16時18分，國10西向1.1 公里大客車追撞小客車事故，回堵1公里，影響車流順暢，呼籲用路人注意行車安全。

高公提醒，明（30）為元旦假期第2天，目前氣象預報顯示全台多數地區天氣不佳，請用路人行車務必注意安全。預估明國道總延車公里為114百萬車公里，明日上午車多路段，將出現在國1南下楊梅至新竹、國3南下三鶯至關西、國5南下南港系統至坪林等路段，路況預報圖及懶人包如附件：

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因此，高公局建議用路人透過本局旅行時間系統查詢出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

高公局呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具，或利用台61、台63及台9等替代道路避開易壅塞路段。行前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全，同時建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。