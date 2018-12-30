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元旦連假第2天照樣擠爆！高鐵中午前幾乎客滿、台鐵短途車票搶手

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▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲元旦連假第2天中午前，搭車人潮同樣驚人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曹悅華／台北報導

元旦連假來到第2天，今（30）中午前仍是返鄉高峰，以高鐵來看，不管是南下還是北上列車幾乎顯示為「熱銷車次」，等於說班班接近客滿，台鐵部分則估計今、明（31）兩天會湧現出遊潮，短途車票比平常假日更加搶手。

▲▼高鐵,高鐵乘客,高鐵搭車,。（圖／記者賴文萱攝）

▲中午前，高鐵南下和北上列車幾乎都客滿。（圖／記者賴文萱攝）

高鐵部分，據網站資料顯示，中午（11:20）之前南下列車幾乎顯示為「熱銷車次」，等於早上都是接近客滿的狀態，北上列車則同樣是中午前（11:00）大部分都呈現為「熱銷車次」。高鐵提醒，疏運期間各車次均維持3至5節的自由座服務，持定期票、回數票或悠遊聯名卡、一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）的旅客，可直接感應進站搭乘自由座（詳情參閱各車次自由座車廂配置數），民眾可多加利用。

▲▼台鐵、高鐵跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台鐵局預計今明兩天會湧現短途出遊旅客。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵部分，台鐵局說明，今、明兩天湧現的短途旅客，基本上都是為了出遊，明天跨年短途旅客會比今天更多，不過受到天候不佳因素，會比原先估計的人潮來的少一些，另外若民眾想搭乘長途尖峰時段，可利用這兩天的連假，因為就先前經驗，頭、尾兩天幾乎是買不到車票的，是返鄉、返工的熱門首選。

台鐵局提醒，若元旦連假最後一天沒買到理想時段車票的旅客，新自強號會開放站票，當日可自售票窗口購買無座位票，每班限量發售120張；另外樹林到花蓮對號區間快車每日增加2列次，共8列次，還提供優惠票價，台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元；同時間加開彰化到高雄間區間快車，同樣是每日2列次，共8列次，旅客可多加利用。

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關鍵字：元旦連假,高鐵,台鐵,返鄉,疏運

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