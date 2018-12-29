配合施工！台鐵1月「2週末」4列車延誤　每班誤點10分鐘

▲鐵路行車安全改善六年計畫-牛埔溪橋改建工程。（圖／台鐵局提供）

記者曹悅華／台北報導

為辦理「鐵路行車安全改善六年計畫-牛埔溪橋改建工程」（既有軌切換臨時軌）施工作業，台鐵局今（29）公告，訂於明（108）年1月12日跨13日（星期六跨星期日）及1月19日跨20日（星期六跨星期日），進行施工作業，期間單線運轉，計4列次在岡山=橋頭間影響延誤約5到10分，旅客請多加留意。

台鐵局說明，「鐵路行車安全改善六年計畫─縱貫線牛埔溪橋改建工程（土建部分）」興建緣由，是因為位於高雄市橋頭區筆秀里，因莫拉克及凡納比風災期間造成嚴重淹水，民眾財產損失慘重，經濟部水利署第六河川局已進行典寶溪河道整治，下游交通部公路總局管橋梁刻正辦理改建工程。而依據經濟部水利署第六河川局典寶溪治理計畫，因應河道需拓寬至60公尺，將現有鐵路牛埔溪橋南橋台位置侵入河道，故此橋須予改建延長。

1月12日晚跨翌日及108年1月19日晚跨翌日行駛計畫如下：

一、對號列車

(1)149次自強號（基隆=潮州）在岡山=橋頭間，約延誤5至10分。

(2)181次自強號（花蓮=高雄）在岡山=橋頭間，約延誤5至10分。

二、區間車

(1)3287次區間車（后里=屏東）在岡山=橋頭間，約延 誤5至10分。

(2)3294次區間車（潮州=台南）在岡山=橋頭間，約延誤5至10分。