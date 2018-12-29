不是配合美國！陸慷：「中國製造2025」僅規劃指南　修改很正常

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸外交部發言人陸慷17日至21日赴日交流，期間接受NHK專訪，談及外界揣測「中國製造2025」是否「將有變數」。陸慷表示，這項政策「只是規劃指南，還不是正式的行業政策」，且「外界的報導有偏差」，未來中國將根據自身發展與國際形勢的變化，不斷修改、改進「中國製造2025」，「這是很正常的事情」。

陸慷於17至21日赴日交流，不過NHK專訪並未曝光，直到《觀察者網》29日才公開內容；在此之前，外交部僅公開「雙方交流」部分照片、行程等。

在接受專訪的過程中，採訪人花澤純一郎提出，「中方接下來對『中國製造2025』規劃做出一定修改，將會對美國釋放重要信號，希望了解中方的打算」的問題。

▲陸慷接受NHK專訪。（圖／大陸外交部）

「『中國製造2025』目前只是規劃指南，還不是正式的行業政策，外界的報導有偏差」。陸慷回應，世界上其他國家，包括日本、德國，都會對某產業領域有發展規劃，中國的類似設想與此沒有太大區別，「但若要形成政策，需要經過充分論證」。

陸慷表示，「中國會根據自身發展與國際形勢的變化，不斷對未來發展規劃做出符合實際的改進」。且「這是很正常的事情」，與是否結合中美、中日的談判情況做修改，「我認為不一定有必然聯繫」。

在改革開放40年來，「中國各行業領域的政策演變都經過了不斷探索與改進的過程，是在與各國相互交流、借鑒與吸取經驗中發展起來」。陸慷說，「即便『中國製造2025』規劃本身設定的那些優先、快速發展的領域，也從來沒有說是自己關門發展，而是在對外開放中發展。」