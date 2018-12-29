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最猛冷氣團發威！明晨北部續防10℃低溫　東北季風接力跨年全台濕透

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▲大雨,豪雨,下雨,豪大雨,颱風,雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲跨年當天全台皆有降雨情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

「最猛冷氣團」持續發威，中央氣象局指出，明（30）北部沿海空曠地區不排除出現10度以下低溫，比今（29）桃園大溪清晨低溫10.7度還低，而跨年（31）受到東北季風影響，不僅北部呈現「濕冷」天氣，南部晚間也會開始降雨，等於說全台「濕透」，建議民眾出門多加件外套並攜帶雨具，以免著涼。

氣象預報員程川芳表示，北部、東北部今清晨低溫落在11、12度，空曠地區出現10度低溫，中南部、花東則是落在13到16度之間；白天高溫，北部16度，花東19、20度，中南部則是21到24度。

至於明天的溫度，程川芳說雖然最冷的時機點預估在今天清晨，但不排除北部空曠地區出現10度以下低溫，北部則低溫來到10、11度，東半部13到15度，中南部13、14度，不過他也提醒這並非寒流，仍在強烈大陸冷氣團範圍內。白天高溫方面，溫度略微回升，北部15到19度，中南部24度，花東則是落在19到21度間。

▲▼ 衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

降雨部分，程川芳表示，受到東北季風影響，北部、東半部四天連假都會有雨，基隆北海岸和宜蘭要嚴防局部大雨，中南部週末則是多雲到晴，直到31日才會有局部短暫雨到2日，想去中南部的民眾，可以把握週末兩天好天氣，因為到了明晚可能就會下雨。

至於下雪情形，程川芳說，玉山在30日晚上和1、2日都有降雪機率，合歡山則是31日清晨就有可能下雪，但這都要看水氣夠不夠，沒辦法百分百預測下雪機率跟時間。

程川芳提醒，整個元旦連假，北台灣都非常寒冷，雖然31日溫度會略微回升，但因為接著又有東北季風來襲，會帶來低溫以及雨勢；另外，中南部雖然週末是多雲到晴天氣，但31日就會開始降雨，等於說跨年是「全台有雨」，民眾務必多加留意。

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