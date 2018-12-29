任性飛一波！酷航新年促銷「限時5天」　2人↑單程含稅1988起

▲酷航推出新年第一檔、限時五天的機票促銷優惠。（圖／酷航提供）

記者曹悅華／台北報導

跨年玩不夠、收假好崩潰？還有整個2019年讓你說飛就飛！酷航今（29）宣布於 2019年1月2日到6日推出新年第一檔、限時五天「酷航 2019 年說飛就飛促銷」，多達29個超人氣航點單程含稅只要1,988元起，促銷旅遊期間最晚可至2019年5月31日。

酷航表示，「酷航2019年說飛就飛促銷」推出「單人促銷價」與「兩人同行促銷價」，兩人同行單程最多共省400元，等於省下機場接駁的錢。酷航補充，促銷航點包含酷航超人氣航點東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、檳城、蘭卡威、雪梨、墨爾本、柏斯、馬爾地夫、雅典、柏林等。

另外，酷航於2019年第二季起將會陸續新增13個東南亞和印度新航點，包含東南亞寮國世界文化遺產小鎮「龍坡邦」和首都「永珍」（2019年4月）；印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「维沙卡帕特南 」（2019年5月至10月）；馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」（2019年12月）；2020年5月起預定再新增印尼6航點：巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏、日惹等，另外還有原有航點：泰國清邁，預計再新增航班。

「酷航 2019 年說飛就飛促銷」

促銷期間：2019年1月2日10:00至2019年1月6日23:59

旅遊期間：至2019年5月31 日

促銷航點（以下票價均為兩人以上同行、單程含稅價格）：

台北/高雄-新加坡 – 單程含稅1,988 元 +

台北-東京 – 單程含稅 2,488 元+

台北-札幌 – 單程含稅 2,388 元+

台北-首爾 – 單程含稅 2,388 元+

高雄-大阪 – 單程含稅 2,088 元+

台北/高雄-澳洲 （雪梨、黃金海岸、墨爾本、柏斯）– 單程含稅 4,388 元+

台北/高雄-東南亞 （普吉島、泗水、古晉、喀比等） – 2,288 元+

台北-馬爾地夫 – 單程含稅 3,888 元+

台北-雅典 – 單程含稅 7,488 元+

台北-柏林 – 單程含稅 8,288 元+

台北/高雄-印度 （清奈、柯枝、阿姆利則等） – 3,888 元+