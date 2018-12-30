行車速率低於40公里！「最塞5路段」公布　高公局：下午還有一波

▲交通部高公局公布今上午壅塞路段。（示意圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

今（30）為元旦假期第2天，交通部高公局表示，西部國道約9點起車潮湧現，致使國1南下楊梅至新竹、南屯至彰化系統；國1北上南屯至大雅；國3南下中和至大溪、烏日至霧峰較為壅塞，行車速率低於40公里，同時提醒民眾在高乘載結束後，預計下午會有另一波車潮湧現。

高公局說明，昨（29）全日總延車公里為118百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）之1.4倍。截至上午11時，國道全線總延車公里為34.7百萬車公里，較去年同期（30.6百萬車公里）增加13％，預估本日交通量為114百萬車公里。

高公局接著補充，上午西部國道約9點起車潮湧現，致使國1南下楊梅至新竹、南屯至彰化系統；國1北上南屯至大雅；國3南下中和至大溪、烏日至霧峰較為壅塞，行車速率低於40公里，其餘路段大致行車正常。東部國道部分，上午7點起國5南下車潮湧現，而自7點起實施高乘載管制後，壅塞路段即陸續紓解。

同時，高公局下午估計下午會有另一波車潮湧現，部分路段可能出現車多壅塞情形，建議用路人透過本局旅行時間系統查詢較佳出發時間或改走替代道路，並請收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用本局1968網站及App查詢最新國道路況。

▲國1南下191公里內車道發生2小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

另外，高公局提到，今天9點08分，國1南下86.5公里內車道發生2輛小客車追撞事故，回堵6公里；9點41分，國1南下191公里內車道發生2小客車追撞事故，回堵2公里；10點51分國3南下212.9公里外車道發生2小客車追撞事故，回堵2公里，影響行車甚鉅。另目前氣象預報顯示全台多數地區天氣不佳，呼籲用路人雨天行車務必與前車保持足夠之安全車距，並注意行車安全。

最後，高公局呼籲為避免連續假期在國道上塞車，請儘量利用公共運輸工具。假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。建議南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸。