快訊／揭普悠瑪出軌內幕！尤振仲「939字聲明」破23天沉默：無法接受超速認定

▲普悠瑪司機員尤振仲今透過律師對外發表聲明。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

睽違23天終於打破沉默！普悠瑪翻覆至今，司機尤振仲除了出席公祭以及5日傳喚還原事故時說出「很謝謝大家關心，其他不要再問我了」外，今（28）委託律師召開「普悠瑪號6432列車司機員尤振仲記者會」記者會，初步對外釐清事故和發表「939字聲明」，強調完全無法接受人為超速的認定。

聲明內文如下：

大家好，我是普悠瑪6432列車駕駛員，尤振仲。經醫生評估，我目前仍然需要靜養，還無法親自向大家道歉與說明，因此，還是先委託律師代為發言，請大家見諒。以下是本人親立的聲明內容：



一、 此次普悠瑪事件攸關全體人民的安全，甚至現在仍然有許多普悠瑪列車正在行駛，你我的家人都有可能坐在上面。我是一名駕駛員，只能盡量就我的第一線駕駛的經歷作說明，但究竟列車機械設備的故障情形如何，只能仰賴專家的判斷。針對行政院調查小組的第一次跟第二次調查報告的結果，有許多與我認知不同的地方，我掙扎了很久，還是決定鼓起勇氣，在已經公開的資訊範圍內，提出以下幾點想問題與說明：



(一) 當日列車過武荖坑橋後，按照該路段速限，我將電門把手放置在刻度時速82、83公里來降速。但調查報告卻指出，電門把手從我出羅東站後直至出事前，都放置在刻度時速140公里。



(二) 意外發生前，我持續嘗試排除故障，最後一次復位完成後，我轉身隨即發現列車速度異常，為避免列車直接撞上月台造成更大損傷，因此，我緊急做了緊韌動作，試圖讓列車傾倒出軌。但調查報告指出，沒有任何煞車跡象。



(三) 聯合報新聞網流出的行調通聯紀錄，調查報告中寫的通聯紀錄，以及我記憶中的通聯過程，存在許多重要關鍵之處有所出入，我懇請當局公布完整且不間斷的行調通聯紀錄錄音檔，以及完整的事故訪談紀錄，供社會大眾檢視事發過程、通聯狀況與訪談的原貌。



(四) 我還有家庭要顧，不僅深怕錯過子女的成長，也害怕父母要白髮人送黑髮人的痛苦，我不可能拿自己和旅客生命開玩笑，我實在沒有任何需要超速而甘冒如此風險的動機。因此，我完全無法接受人為超速的認定。



二、 自10月21日事發至今，對我來說，每一天都是痛苦與折磨，我知道，我的道歉無法挽回什麼，但請容許我再次對於罹難者、傷者、以及家屬們，說一聲對不起，我真的很抱歉。這次意外，是所有當日6432乘客、家屬以及我此生心中永遠無法磨滅的傷痛，我道盡事實，說明真相，承諾絕不會逃避，我懇求，本次事件的調查，千萬不能以利益高於人命的考量出發，更不能先射箭再畫靶，我由衷地希望能還原真相，未來能給社會大眾一個安全的乘車環境。



三、 最後，真的很感謝罹難者家屬、乘客、社會大眾以及媒體朋友們給予我的關懷和鼓勵，謝謝大家，我會勇敢的走下去。

日期：2018/12/28

▲司機尤振仲。（圖／記者游芳男翻攝）

時間重回10月22日，尤振仲在翻車後第一時間被送醫搶救，但才剛剛動完手術就被檢警偵訊20小時，訊後立刻被檢方依業務過失致死聲押，隨後法院裁定50萬元交保，外界就質疑是否執法過當，後來尤振仲更被指控未依通報關閉ATP。

後來政院調查小組在11月26日提出5大事證，包含「發車前主風泵就有異常、ATP系統被隔離、司機員進入新馬站彎道前未依規定減速、且ATP系統被隔離，遠端監視等相關防護措施均未執行」，調查小組指出，只要問題或異常發生當下能夠有效處置，本次翻覆事故就不會發生。

▲普悠瑪翻覆造成18死、上百人輕重傷。（圖／記者游芳男攝）

普悠瑪事故發生於10月21日，共造成18死、上百人輕重傷，首波懲處名單也將於今日出爐，台鐵局長張政源已證實是歷年人數之最，名單超過17人，最高層級至副局長何獻霖，而交通代理部長王國材也透露，先前請辭獲准的局長鹿潔身等3歷任台鐵局長同在建議名單中，司機尤振仲等一線人員則因偵查尚未結束不在此次名單內。

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