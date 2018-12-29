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桃機美食街裝修明年5月亮相！12MINI、高川鰻魚飯破天荒進駐

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▲▼華航報到櫃檯,出境手續,辦理報到,托運行李,桃園機場第二航廈。（圖／記者季相儒攝）

▲桃園機場第二航廈B2層地下美食街將閉關整修，預計明年5月重新開放營運。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

為強化服務品質，提供旅客及機場員工更豐富與多樣化的餐飲美食選項，桃園機場宣布，第二航廈B2層地下美食街年自31日夜間22時後封閉暫停營業，隨即進行全區管線設備的汰換更新，並就美食街的服務空間進行全新的擴大規劃與裝潢，預計可於明（108）年5月重新開放營運，將進駐12MINI經典獨享鍋、高川鰻魚飯等知名餐飲品牌，帶給旅客不一樣的感受。

桃園機場表示，因應旅客日常飲食需求，美食街裝修期間，桃園機場也將在B2層機場捷運第二航廈站出入口兩側設置臨時餐飲櫃位，提供輕食、餐盒、速食、烘焙食品等餐點供大家選擇，此外，旅客也可以前往1樓入境大廳兩側，或出境大廳4樓的餐飲服務區享受精緻餐飲服務。

▲12 mini鍋餐點。（圖／記者華少甫攝）

▲12MINI經典獨享鍋將進駐。（圖／資料照）

桃園機場進一步補充，未來重新開放營運的第二航廈地下美食街，營業面積將由原本的2,200平方公尺擴大到2,400平方公尺，餐飲櫃位也將由原本的15個增加至20個，還將引進包括呷七碗、小南門、麥當勞、星巴克、高川鰻魚飯、RAMEN IROHA、12MINI經典獨享鍋等知名餐飲品牌，提供包括台、日、韓及西式多國料理美食，以及全新的設施空間，帶給大家更美好的機場餐飲體驗。

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關鍵字：桃園機場,第二航廈,美食街,12MINI經典獨享鍋

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