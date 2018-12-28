影／是否曾約詢蘇貞昌？　蔡英文露出神祕微笑默默離開

記者翁嫆琄／台北報導

行政院長賴清德28日召開年終記者會，近日傳出前院長蘇貞昌要回鍋組閣，賴清德笑說，感謝蔡總統與工商團體支持，列車有上車也有下車，但重點是一定是要通往更好的地方，一定要讓人民過更好的生活，他接任行政院長時自詡為「中繼投手」，下任投手屬於總教練的權責，從來都不是投手之間在交代。不過，總統蔡英文下午則說，賴清德是好投手，希望賴清德繼續領導行政團隊。

蔡英文下午出席中職30年特展記者會，會後聯訪談到內閣改組一事，她強調，「他(賴清德)是一個很好的投手」，過去一年相當努力，許多方面政策、措施都有進展、進步，行政團隊真的相當努力，賴清德是重要的領導、核心人物，經過黨內共識，「希望賴院長繼續領導行政團隊，這也讓政府穩定、政策延續，讓國家發展走向最好的方向，希望賴院長跟我們一同努力。」

不過，媒體追問蔡英文，是否曾約詢蘇貞昌？蔡英文則露出笑容，默默轉身離開。

賴清德之前已宣告，自己在適當時機會帶內閣總辭，外界猜測將在中央政府總預算在立法院通過後即下台，而目前也傳出新系推薦蘇貞昌出馬接班。不過，蘇貞昌與蔡英文兩人傳出私下不和，前總統陳水扁今天也爆料，當年蘇貞昌、蔡英文分別擔任行政院長、副院長時，蘇曾兩度進入總統府，要求扁希望能將蔡英文換掉，蘇那時無奈表示，「『無待無誌』叫蔡英文來當他的副院長，感覺很頭疼」，但扁並沒有答應，所以兩人同進同退。

陳水扁說，蘇認為副院長蔡英文沒辦法與他配合，所以並不滿意，這也是媒體都知道的公開秘密。

▼總統蔡英文回應內閣人事案。（圖／記者林敬旻攝）