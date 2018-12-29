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王世堅「超越藍綠」狂吸粉 　喊陳菊該查被讚爆

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▲▼台北市議員候選人王世堅陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊日前遭質疑賤賣高雄土地，12年來共出售16.7萬坪，比一個梵蒂岡還大，平均每坪僅37萬，讓同是民進黨的台北市議員王世堅坦言該查，「超越藍綠」的言論意外圈粉，網友紛紛喊，「第一次這麼喜愛世堅哥哥」。

財經專家黃世聰在電視節目指出，高雄市政府面對近3千億的負債，其實可以透過賣地、租地還債，但高雄土地所甚不多，陳菊任內就賣掉16.7萬坪的土地總，收入只有618億，換算下來每坪37萬，與台北市、台中市每坪至少百萬起跳相比非常便宜，像是台中最貴的七期開價4、500萬，所以高雄的地受到很多建商歡迎，更希望市府多賣地，標脫率也很高。

營建業出身的王世堅則說，如果覺得有弊端，「那就查嘛」，但也說他相信絕大多數的民進黨同志，在調查結果還沒出來前，不應該做過多的臆測或聯想。

至於高雄土地一坪37萬是否太便宜，王世堅表示，如果是他主政，這種價格乾脆不賣，寧願貸款「你賣1萬坪才35億算什麼？零頭都不到」。

網友大讚，「王世堅才是超越藍綠啊」、「堅哥真男人」、「雖然他一直黑柯， 但還是要推一下 ，自己黨的標準也沒比較鬆」、「說實話的要鼓掌」、「難得有民進黨員頭腦這麼清楚的，真的是該查一查」。

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關鍵字：王世堅,民進黨,陳菊

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