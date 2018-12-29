王世堅「超越藍綠」狂吸粉 　喊陳菊該查被讚爆

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊日前遭質疑賤賣高雄土地，12年來共出售16.7萬坪，比一個梵蒂岡還大，平均每坪僅37萬，讓同是民進黨的台北市議員王世堅坦言該查，「超越藍綠」的言論意外圈粉，網友紛紛喊，「第一次這麼喜愛世堅哥哥」。

財經專家黃世聰在電視節目指出，高雄市政府面對近3千億的負債，其實可以透過賣地、租地還債，但高雄土地所甚不多，陳菊任內就賣掉16.7萬坪的土地總，收入只有618億，換算下來每坪37萬，與台北市、台中市每坪至少百萬起跳相比非常便宜，像是台中最貴的七期開價4、500萬，所以高雄的地受到很多建商歡迎，更希望市府多賣地，標脫率也很高。

營建業出身的王世堅則說，如果覺得有弊端，「那就查嘛」，但也說他相信絕大多數的民進黨同志，在調查結果還沒出來前，不應該做過多的臆測或聯想。

至於高雄土地一坪37萬是否太便宜，王世堅表示，如果是他主政，這種價格乾脆不賣，寧願貸款「你賣1萬坪才35億算什麼？零頭都不到」。

網友大讚，「王世堅才是超越藍綠啊」、「堅哥真男人」、「雖然他一直黑柯， 但還是要推一下 ，自己黨的標準也沒比較鬆」、「說實話的要鼓掌」、「難得有民進黨員頭腦這麼清楚的，真的是該查一查」。