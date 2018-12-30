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砲火四射！「你從來沒有贏過」　卓榮泰、游盈隆1hr舌戰全紀錄

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政治中心／綜合報導

行政院前秘書長卓榮泰、台灣民意基金會董事長游盈隆29日針對民進黨主席補選進行對決辯論，兩人會前握手展現風度，辯論開始前也再度握手致意，不過辯論一起，兩人砲火四射，進行一個小時激烈交鋒，《ETtoday東森新聞雲》為大家整理兩人攻防全紀錄。

申論階段

卓榮泰：為何你叫改革我叫保皇？

卓榮泰首先強調，民進黨一定要改變，問題是要怎麼改變？他指出，游盈隆用裂解改變民進黨，他用團結改變，當很多中生代縣市首長討論主席人選時，游盈隆說這是狐狸跟狗，當行政院長賴清德仍留任時，游批這是丟臉丟到家，現在傳出前行政院長蘇貞昌可能回鍋時，又說蘇是敗軍之將。

卓榮泰說，「游盈隆用貼標籤要改變民進黨，我用不出惡言來改變，游盈隆說我們是當權派、保皇黨，還好前幾天你有說卓榮泰不是保皇黨。」

卓榮泰也嗆聲，自己提的改革計畫跟游盈隆提的有哪些不同？他建議保障總統初選、黨員權益，要求政策辯論、檢討人事物布局、實施基層黨員培訓計畫來提高向心力、建立防制假訊息的機制，「我說的跟你說的有哪點不一樣？你有哪點不同意？為何你叫改革我叫保皇，台灣沒有哪一個皇可以保，我要保的是台灣的本土政權、進步價值！

▲▼ 民進黨主席補選辯論, 行政院秘書長卓榮泰 。（圖／記者周書羽攝）

▲行政院前秘書長卓榮泰 。（圖／記者周書羽攝）

游盈隆：敗選35天了沒有檢討

游盈隆回應，卓榮泰說不要貼標籤，但「一開口就貼了」，卓說自己是團結，他是裂解，「這樣有誠意嗎？」至於保皇派，他認為，這種說法如果社會沒感覺，這標籤也沒意義，但就是因為社會有感覺，卓榮泰不用思考一下嗎？

他指出，2016年民眾讓民進黨完全執政，沒想到2018年大失敗，連東奧正名跟非核家園這兩個神主牌都挫敗，大家都在看民進黨政府是否有真心檢討，今天是敗選第35天了，還是亂糟糟，民進黨到底出了什麼問題，難道不用搞清楚嗎？「如果只要表面團結，這不是負責任的方式」，應該要讓黨員大嗚大放，這才能知道敗選的原因。

游盈隆也說，這次敗選原因就是中央執政不得人心，民進黨在選舉時對公投案完全沒警覺，提名等也都有大問題，蔡英文2年前上台到現在為止，她的做事方式、執政思維都要做很大的改變，如果不檢討，如何面對2020的選舉？

游盈隆：對蔡英文會抗命嗎？ 

游盈隆質疑，黨遇到權力議題，總統、黨主席都不出聲音，行政院內閣兩年半來也都不出聲音，民進黨究竟發生甚麼事情？他質問卓榮泰未來面對權力時是什麼態度，若是對蔡英文想連任要求採取現任優先的主張，卓榮泰是唯命是從還是抗命？

▲▼ 民進黨主席補選辯論, 台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

▲台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

卓榮泰：游盈隆「思思念念總統大選」直接選總統

卓榮泰提醒游盈隆，行政院已經在12月1日針對1124敗選做出檢討，也重申2020如何提名是「黨章怎麼走我就怎麼做」，酸游盈隆「思思念念總統大選」，可如果他當選會去執行黨中常會、中執會、黨代表大會結論，其中也沒有任何一條是要保障現任優先，定會公開公正公平辦理各項公職人員的初選提名，包括總統、立委選戰。

卓榮泰說，黨內難道不用營造團結氣氛嗎，難道可以在初選過程廝殺到血流成河，這樣的經驗還不夠嗎？各地狀況難道游盈隆都不憂心，還是只樂意看到奧客、敗軍之友等等說法？「如果你不希望，應共同維護公平公正公開的選舉，最好的候選人經過公正程序，才能贏得共識，贏得選舉」。

卓榮泰最後更酸，「（游盈隆）你那麼在意，是不是您直接選總統？不用選黨主席！」因為游盈隆身為黨主席候選人，對立委選戰不提、對黨改造也不講，只有要營造總統初選是否現任保障，可黨章、黨常會、全代會也不會做這樣的決定，他的權利來自黨員，黨希望怎麼做，他就這樣走，因為唯有這樣來走才能取得勝利。

卓榮泰：你從來沒有贏過

卓榮泰表示，自己在wiki看到，游盈隆連續四次被黨徵召參選，但都未當選，結果黨徵召呂孫綾選立委時，游盈隆卻抨擊黨，「這項徵召這絕非基於勝選的考量，令人質疑民進黨是否能撐過來自國民黨與第三勢力的猛烈攻擊」 卓榮泰直諷，「徵召你都沒當選，徵召呂孫綾，你卻對黨開炮，結果呂孫綾當選了，你是不是真的不知道贏的策略，因為你從來沒有贏過啊！」未來新的主席要針對立委改選，「你心中有沒有贏的政策？你要如何帶領立委補選勝選？告訴我們讓黨員安心」。 

▲▼ 民進黨主席補選辯論, 行政院秘書長卓榮泰，台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

▲卓榮泰、游盈隆握手致意。（圖／記者周書羽攝）

游盈隆：幼稚！你去花蓮選看看

游盈隆表示，自己真的非常意外，以卓榮泰的高度「竟然提這麼幼稚的問題」，他是3次被徵召，1997年、2001年及2003年都被黨徵召選花蓮縣長，「我哪一次是自己去爭取的，花蓮是藍軍最強的地方，是基於俠義心腸，我是為黨為民主運動，是一個非常美好的故事、感人的情懷，卓榮泰卻把我醜化，我非常失望！」他也說，徵召呂孫綾那次非常不堪，若是他當黨主席，一定徹查選對會。

至於懂不懂「贏的策略」，游盈隆說，「你去問陳水扁」，2000年他是選戰指揮中心的指揮幹事，提出很多策略，那就是贏的政略，他提出對的民調數字，讓扁在三人競選時勝選，「我沒有贏的策略嗎？」他也嗆卓榮泰，1997年他在花蓮得到5萬5千多票，到現在還是民進黨在花蓮最高的得票紀錄，「有辦法你去選看看！看能得幾票。

游盈隆：黨主席只要溝通？那找國會聯絡人就好

游盈隆表示，外傳民進黨中生代「擁戴之下」，喬一個溝通協調能力很好的人，出來選黨主席，但一時社會上有錯覺，好像黨主席只需要溝通協調就好，黨主席這麼好當嗎？那這樣子找各部會優秀的國會聯絡人就好，不必卓榮泰當黨主席。

游盈隆透露，他日前去黃信介墳前問黨主席要怎麼做，因為他對黃信介很欽佩，是民進黨人永遠的信介仙，最無私心、大公無私、堅持大是大非、做人寬和，可以解決種種疑難，藉此質疑黨主席只是需要溝通協調，「組織領導、思想領導、道德領導，難道不需要嗎」？

卓榮泰：你就是封建！

卓榮泰則嗆游盈隆口中講出「擁戴」兩字就知道離大家很遠，「你就是這種封建！」因為溝通協調不是唯一條件，只是如果連溝通協調都不會，怎麼當黨主席，解決問題、化解紛爭才是要跟整個黨站在一起的能力，黨裡面沒有高層、中層、低層，也不是一個人決定所有事情，而是討論後游黨主席做當機立斷的決定，清楚告訴黨員，把所有計畫擺出時程，只有一個目標就是成功跟勝利。

另外，卓榮泰也質疑游盈隆贏的策略讓他不安，因為今年是2018接下來是2020大選，要用2000年經驗幫助陳水扁經驗要打這場選舉，雖是歷史功績，但是2000年的經驗打2020有點遙遠。

▲▼ 民進黨主席補選辯論, 行政院秘書長卓榮泰，台灣民意基金會董事游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）

▲民進黨主席補選辯論，卓榮泰、游盈隆握手。（圖／記者周書羽攝）

卓榮泰：你發現問題沒有解決

在交叉詰問階段，卓榮泰指出，大家都知道游盈隆在民調上的專業，謝謝游經常提供資訊給他，但他想請問這兩年半以來，游做了那麼多次民調，發掘了那麼多問題，「你有沒有幫忙解決問題？如果你只是發掘問題，不知道如何解決，怎麼把黨的未來交付到你手上？

游盈隆：解決問題是政府的責任

游盈隆批評，卓榮泰問錯問題，有角色錯亂之感，他是非政府、超黨派的組織，只負責發現問題，了解民意，「只有政府有能力解決問題，不要把解決問題的責任推給NGO，這是政府的責任」，他很難過的發現，在卓榮泰上任後不久，覺得基於朋友的關係，所以第一時間都把民調資訊給卓，但卓收到訊息，政府的反應跟剛上任一樣都沒什麼回應，結果選舉證明我們的預測都是準確的，為何黨喪失了掌握民意的能力？

游盈隆說，黨若無法快速回應民意，當然結果會面臨挫敗，「每一個政策都跟民意對幹，這樣的政府不倒才怪」，他提供的資訊各黨都能使用，政府沒辦法解決問題，「卓秘書長那是你們的責任」。

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關鍵字：卓榮泰,游盈隆,民進黨

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