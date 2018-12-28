北海道飯店曬褲褲！天兵媽一見「神奇變化」笑歪：20分鐘就那麼硬喔

▲日本氣象廳針對北海道與北陸地需發佈暴風雪警報。（圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／綜合報導

強烈寒流侵襲，日本氣象廳今晨針對北海道、北陸地區發布暴風雪警報。一名女網友和家人這幾天剛好在當地旅遊，她po文表示，早上幫孩子洗褲子，想說曬在外面乾得比較快，沒想到才短短20分鐘，兩件褲子出現驚人變化，逗笑夫妻倆；同時，她也不禁佩服在地居民能適應這種氣候。

人妻今上「爆廢公社」po文提到，「在北海道飯店洗了小孩的褲子，想說掛外面看會不會乾比較快，結果二件褲子倒是硬很快，才拿出去20分鐘，褲子跟小內褲整個結凍，還能站立，我跟隊友快笑死。」

人妻解釋道，她所指的「外面」並不是真的室外，而是雙層玻璃打開第一層跟第二層的中間，「若是再打開第二層置於室外，肯定更硬，由衷佩服居住北海道的日本人可以適應這種氣候。」

▲褲子都「硬起來」了。（圖／翻攝自爆廢公社）

只見「堅挺」褲子呈現詭異形狀站立，看起來就像某種裝置藝術，莫名戳笑點。網友們看完紛紛回應，「這是什麼邪惡法術XD」、「這打人會痛耶」、「快把隊友褲子脫掉嘟出去」、「天啊我們下星期要去啊」。

另外，有熱心網友指出，室內因為都有暖氣，所以放房間反而比較快乾。對此原po笑回，「有喔，我們本來放室內，但還是乾不了，才會異想天開！」

日本氣象廳警告，這波強烈寒流會直接影響各地交通，昨日北海道函館機場就受大雪侵襲，三度關閉跑道，導致多航班遭取消或延遲，而新幹線也有可能因暴風雪停駛，請規劃連假赴日北部旅遊的民眾多加注意交通資訊。

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