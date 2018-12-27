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人妻「蝴蝶結字母內褲」尪嫌幼稚！　網授大招：保證讓他閉嘴

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▲▼ 人妻內褲被先生嫌太幼稚 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 人妻內褲被先生嫌太幼稚 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

廣大的女性朋友喜歡穿什麼樣式的貼身衣物呢？有的人偏好舒服棉質，也有人為了愛美及另一半的觀感，會選擇比較性感的款式。一位人妻在臉書貼出自己的「內褲照」表示，先生竟然取笑她「可愛風」的內褲，還說是小朋友在穿的，讓她氣憤之餘怒po一波文，想尋找同船戰友。

從女網友貼出的照片中可見，淺色內褲上不但有一小條「緞面小蝴蝶結」，還有許多「Y」和「K」的字母及單詞，和蕾絲系列的內褲相比，的確比較偏向可愛風。人妻抱怨老公說道，「‎他剛才居然笑我的內褲幼稚，說是小朋友在穿的。」同時她也強調自己的首po就獻給內褲了，想尋找「不覺得幼稚的戰友」。

▲▼ 人妻內褲被先生嫌太幼稚 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 有網友表示「不說我還以為你拿女兒的」。（圖／翻攝自爆怨公社）

部分網友支持原po老公的看法表示，「不說我以為你拿女兒的」、「老公是不是看到會想起女兒...」、「就是小朋友啊哈哈」、「我覺得很可愛，可是我老公看了一臉凝重」、「 看了這個還推倒會有罪惡感」、「跟我女兒一樣」。

其他網友則是傳授大招，「應該要穿著拍，就不會幼稚了」、「反正最後還不是要脫掉，沒差啦」、「就回他說有本事就不要用內容物」、「這件跟阿嬤牌內褲讓他選阿」、「好穿就好，燈關掉都一樣啦」。

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關鍵字：爆怨公社,內褲,幼稚,可愛

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