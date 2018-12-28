馬尾正妹秀「福如東海」英文　網看4單字全歪樓

▲福如東海應該如何翻譯成英文？（圖／翻攝自爆廢公社）

生活中心／綜合報導

人山人海可以翻成「People Mountain People Sea」，那福如東海如果要翻成英文，會是由哪些單字組成？有網友在地鐵看見一名馬尾正妹的包包上除了寫福如東海，下方還有4個英文單字，「暴力音譯方式」也讓他看完PO網「這個中文翻譯有錯嗎？」

一名網友在《爆廢公社》分享一張照片，圖中馬尾正妹背著黑色包包，上頭寫著「福如東海」，不過仔細看能再發現，成語的下方還有一行紅色的英文，「fuck you don’t high」，讓他好奇求救翻譯界大神，「這個中文翻譯有錯嗎？」

▲網友看完都歪樓。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過網友看完全歪樓，「噗，翻譯是他X的你不高？」、「應該是『fruit don’t high』，水果不高才對（喂）」、「該不會是廣東話吧」、「這就是，同時用音譯跟意譯的尷尬時刻」、「X你不爽」，還有人開玩笑說「壽比南山＝Shit be my son」。

先前牛津英語詞典〈Oxford English Dictionary，簡稱OED）把加油「add oil」納入，據悉這是一種香港式英文，另外，波霸奶茶等於boba tea、人山人海等於people mountain people sea，這些中式英文雖然有點好笑，不過外國人基本上一聽就懂，也有被收錄在一些英文詞典中。

▲壽比南山的暴力音譯也很有趣。（圖／翻攝自爆廢公社）